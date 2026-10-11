به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ با استقبال حسینعلی امیری، استاندار فارس، مهدی پارسایی، معاون گردشگری و زیارت استانداری، بهزاد مریدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و جمعی از فعالان حوزه گردشگری، وارد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز شد.

این سفر یک‌روزه با مجموعه‌ای از برنامه‌های اجرایی، تخصصی و فرهنگی همراه است که توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تقویت فرصت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و پیوند میان میراث‌فرهنگی و اقتصاد گردشگری را در کانون توجه قرار می‌دهد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر میراث‌فرهنگی در چارچوب رویداد «مهر شیراز»، نمایشگاه اکسپوی شیراز و نمایشگاه صنایع‌دستی و گردشگری را افتتاح خواهد کرد، رویدادهایی که بستری برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی استان فارس و تقویت تعامل میان فعالان این حوزه‌ها فراهم می‌کنند.

حضور در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری و نشست با معاونان سرمایه‌گذاری استان‌های کشور نیز از دیگر محورهای اصلی این سفر است، برنامه‌هایی که با تمرکز بر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، پیگیری طرح‌های گردشگری و بررسی زمینه‌های توسعه این صنعت دنبال می‌شوند.

بازدید از پروژه مینو و افتتاح باغ‌موزه مشاهیر در مجموعه تاریخی حافظیه، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده سفر وزیر میراث‌فرهنگی به شیراز است. صالحی‌امیری همچنین در آیین اختتامیه رویداد «از شور عرفان تا راز غزل» در جوار آرامگاه حافظ سخنرانی خواهد کرد؛ رویدادی که در بستر میراث ادبی و عرفانی شیراز برگزار می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان این سفر نیز در نشستی با رؤسای صنوف و تشکل‌های تخصصی حضور می‌یابد تا زمینه گفت‌وگو و تبادل نظر درباره مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات فعالان بخش گردشگری و صنایع‌دستی فراهم شود.

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