به گزارش میراث آریا، مجید جعفری روز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: استان زنجان با ثبت ۸۲۸ رشته قنات، گنجینه‌ای ارزشمند از میراث آبی و کشاورزی را در خود جای داده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ این زیرساخت‌های تاریخی افزود: قنات‌ها تنها یک سازه مهندسی نیستند، بلکه میراث‌های زنده‌ای هستند که باید با برنامه‌ریزی دقیق از آن‌ها محافظت شود.

او خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، مشارکت فعال کشاورزان در پروژه‌های لایروبی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در احیای و نگهداری این قنوات بوده است. ین سازه‌های سنتی با وجود گذشت قرن‌ها، همچنان نقشی کلیدی در تأمین آب و حفظ پایداری منابع آبی ایفا می‌کنند.

جعفری گفت: این میراث‌های زنده، سندی از تدبیر نیاکان ما برای تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی هستند و صیانت از آن‌ها، رسالتی است که نه تنها برای کشاورزی امروز، بلکه برای آینده گردشگری و میراث فرهنگی زنجان حیاتی است.

او بیان کرد: هدف نهایی این است که قنات‌ها نه تنها به عنوان منبع تأمین آب، بلکه به عنوان نماد پایداری، هویت بومی و جاذبه‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی حفظ شوند.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: بازدید از این سازه‌های شگفت‌انگیز، آشنایی با دانش سنتی حفر قنات (کاریزی) و تجربه‌ی زندگی در کنار جوامع کشاورز، پتانسیلی است که می‌تواند زنجان را به یکی از قطب‌های گردشگری کشاورزی در کشور تبدیل کند.

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