به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هاجر شریفی گفت: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در جریان بازدید از ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری که در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، از غرفه شهرستان نطنز بازدید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز ادامه داد: در این بازدید، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان نطنز در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موردتوجه قرار گرفت و بخشی از قابلیت‌ها، داشته‌های فرهنگی و جاذبه‌های تاریخی و گردشگری این شهرستان معرفی شد.

شریفی افزود: شهرستان نطنز با برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند، بناهای تاریخی، بافت‌های سنتی، جاذبه‌های طبیعی، صنایع‌دستی اصیل و ظرفیت‌های متنوع گردشگری، از مناطق مستعد استان اصفهان در زمینه توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ و هنر بومی به شمار می‌رود.

او تصریح کرد: حضور شهرستان نطنز در این نمایشگاه، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های محلی، شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی، حمایت از تولیدات بومی و فراهم کردن زمینه تعامل میان فعالان حوزه گردشگری و جوامع محلی است. همچنین، چنین رویدادهایی می‌توانند نقش مؤثری در معرفی قابلیت‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق روستایی و عشایری و ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه پایدار این مناطق داشته باشند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز گفت: معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، نمایش هنر و مهارت صنعتگران بومی و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی روستاها، ازجمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در رونق گردشگری، تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی مؤثر باشد.

شریفی تأکید کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز نیز با حضور در چنین رویدادهایی، در مسیر معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان، حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود برای توسعه گردشگری و حفظ میراث‌فرهنگی منطقه گام برمی‌دارد.

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