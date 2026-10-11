معصومه عربی، بهره‌بردار کارگاه قالی‌بافی روستای حصار حسن‌بیک، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از برگزاری آیین سنتی «سربرون دار قالی» در این روستا خبر داد و گفت: این آیین با هدف احیای سنت‌های بومی، پاسداشت میراث قالی‌بافی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی روستا، جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در عمارت آقابزرگ برگزار می‌شود.

عربی با اشاره به روند احیای این آیین اظهار کرد: حدود پنج سال است که تلاش کرده‌ایم آیین سربرون دار قالی را در روستای حصار حسن‌بیک دوباره زنده کنیم. نخستین دوره این مراسم با حضور حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر در خانه‌ای قدیمی متعلق به عمه فاطمه برگزار شد. پس از مشاهده بازخورد مثبت مردم، این برنامه را در همان مکان ادامه دادیم و در دوره‌های بعد، برگزاری آن به عمارت آقابزرگ و دیگر فضاهای تاریخی روستا رسید.

او با بیان اینکه در ابتدای راه تصور نمی‌کرد چنین آیینی تا این اندازه برای مردم و گردشگران جذاب باشد، افزود: با گذشت زمان، استقبال گردشگران از هر دوره بیشتر شد و همین موضوع انگیزه‌ای برای ادامه مسیر و برگزاری منظم این مراسم به وجود آورد. خوشبختانه توانستیم این آیین را در فهرست میراث ملی به ثبت برسانیم و امیدواریم این اقدام به حفظ و معرفی بیشتر آن کمک کند.

بهره‌بردار کارگاه قالی‌بافی روستای حصار حسن‌بیک با اشاره به همراهی نسل جوان در برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: در آغاز فکر نمی‌کردم کودکان و نوجوانان روستا چنین علاقه‌ای به این مراسم نشان دهند، اما امروز دختران روستا با اشتیاق و به‌صورت خودجوش در برگزاری آن مشارکت می‌کنند و برای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه به ما کمک می‌کنند. این همراهی برای من بسیار ارزشمند است؛ زیرا نشان می‌دهد آیین‌های بومی همچنان می‌توانند در زندگی نسل جدید جایگاه داشته باشند.

عربی با اشاره به ظرفیت این آیین برای توسعه گردشگری روستایی بیان کرد: گروه‌ها و تورهای گردشگری که به ورامین و روستاهای اطراف سفر می‌کنند، به‌تدریج با این آیین آشنا شده‌اند. بسیاری از راهنمایان و برگزارکنندگان تورها از ما می‌خواهند زمان برگزاری مراسم را به آن‌ها اطلاع دهیم تا بتوانند گردشگران را برای تماشای این آیین زیبا به روستا بیاورند.

او ادامه داد: استقبال گردشگران نشان می‌دهد آیین‌های سنتی، علاوه بر ارزش فرهنگی و هویتی، ظرفیت مناسبی برای معرفی روستاها و جذب گردشگر دارند. برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با هنر قالی‌بافی، شیوه‌های سنتی زندگی و میراث ناملموس جوامع محلی را فراهم کند.

آیین «سربرون دار قالی» از جمله آیین‌های مرتبط با هنر قالی‌بافی و سنت‌های اجتماعی پیرامون آن است که احیای دوباره‌اش در حصار حسن‌بیک، فرصتی برای بازنمایی بخشی از فرهنگ بومی و تقویت پیوند میان میراث ناملموس و گردشگری فرهنگی به شمار می‌رود.

این آیین جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در عمارت آقابزرگ روستای حصار حسن‌بیک برگزار خواهد شد.

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