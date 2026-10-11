تنوع فرهنگی کرج فرصتی ارزشمند برای تحقق توسعه پایدار است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی مهرور، عصر شنبه، ۱۸ مهرماه در نشست جشنواره بزرگداشت روز کرج که با حضور جمعی از ورزشکاران، پیشکسوتان، مسئولان هیأت‌های ورزشی و اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی کرج اظهار کرد: این شهر به واسطه حضور اقوام مختلف، از ظرفیت کم‌نظیری برای شکل‌گیری تعاملات اجتماعی و تقویت همدلی میان شهروندان برخوردار است و حفظ این سرمایه ارزشمند، نیازمند توجه مستمر به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج افزود: همزیستی اقوام و فرهنگ‌های مختلف در کرج، علاوه بر آنکه بخشی از هویت این شهر را شکل می‌دهد، می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر مردم در برنامه‌های عمومی و توسعه‌ای باشد. بر همین اساس، باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت پیوندهای اجتماعی و ایجاد احساس تعلق بیشتر شهروندان به محل زندگی خود استفاده کرد.

این مسئول با اشاره به نقش فضاهای فرهنگی در معرفی هویت شهر ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی در مجموعه‌هایی مانند پارک «ایران کوچک»، فرصت مناسبی برای معرفی داشته‌ها، سنت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی اقوام مختلف و تقویت شناخت متقابل میان شهروندان فراهم می‌کند. استمرار چنین رویدادهایی می‌تواند به افزایش همدلی اجتماعی کمک کند و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را در مسیر آبادانی و پیشرفت کرج فراهم آورد.

مهرور با تأکید بر اینکه توسعه شهری تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، توجه به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و سلامت شهروندان نیز باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد؛ چراکه دستیابی به شهری پویا و برخوردار، مستلزم توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف زندگی شهروندان است.

او در ادامه، سلامت عمومی را از مؤلفه‌های اساسی توسعه دانست و گفت: احداث مراکز درمانی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده سلامت جامعه باشد، بلکه باید با تقویت رویکردهای پیشگیرانه، گسترش امکانات ورزشی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در فعالیت‌های بدنی، برای ارتقای سلامت عمومی برنامه‌ریزی کرد.

فرماندار ویژه کرج با اشاره به جایگاه ورزش در افزایش نشاط اجتماعی افزود: ورزش علاوه بر تأثیر مستقیمی که بر سلامت جسم و روان دارد، می‌تواند زمینه تعامل اجتماعی، تقویت روحیه جمعی و استفاده سازنده از توانمندی‌های جوانان را فراهم کند. از این منظر، توسعه ورزش نباید صرفاً به موفقیت در رقابت‌ها و کسب عناوین قهرمانی محدود شود، بلکه فراهم کردن امکان ورزش برای عموم شهروندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان اظهار کرد: قهرمانان ورزشی حاصل تلاش مستمر و برخوردار از تجربه‌های ارزشمند هستند و توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند در تشویق نسل جوان به فعالیت‌های سالم و هدفمند مؤثر باشد. همچنین باید شرایطی فراهم شود تا گروه‌های سنی مختلف، متناسب با نیازها و توانایی‌های خود، از فرصت‌های ورزشی برخوردار شوند.

مهرور تصریح کرد: برخورداری از جامعه‌ای سالم و بانشاط، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، توجه به زیرساخت‌های ورزشی و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فعال در این حوزه است. هر اندازه هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نهادهای ورزشی بیشتر باشد، امکان پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان و بهره‌برداری مؤثرتر از امکانات موجود نیز افزایش خواهد یافت.

معاون استاندار البرز با دعوت از مدیران، مسئولان هیأت‌های ورزشی و فعالان این عرصه برای مشارکت بیشتر در برنامه‌های توسعه ورزش کرج گفت: پیشرفت ورزش این شهر در گرو هم‌افزایی مدیریت شهری، دستگاه‌های اجرایی، هیأت‌های ورزشی، ورزشکاران و پیشکسوتان است و با تقویت این همکاری‌ها می‌توان زمینه ارتقای جایگاه ورزش کرج و گسترش نشاط و سلامت اجتماعی را فراهم کرد.

فرهنگ باید در متن برنامه‌های توسعه شهری قرار گیرد

در ادامه حسین سعیدی سیرایی، نیز از تصویب پیشنهاد اختصاص ۴۰ میلیارد ریال برای برگزاری برنامه‌های این هفته در کمیسیون فرهنگی شورا خبر داد و بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی در طرح‌های مختلف مدیریت شهری تأکید کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای گرامیداشت ۲۰ مهر، روز فرهنگی کرج، اظهار کرد: برای این مناسبت، ۱۹ برنامه محوری پیش‌بینی شده است که حدود ۱۵ برنامه با محوریت دستگاه‌های اجرایی و همکاری سایر نهادها در حال اجراست. بخشی دیگر از برنامه‌ها نیز شامل نمایشگاه‌ها و غرفه‌های عرضه محصولات است که با مدیریت شهرداری کرج برگزار می‌شود.

این مسئول توضیح داد: در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج، پیشنهاد شهرداری برای اختصاص ۴۰ میلیارد ریال به اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب کمیسیون رسید. با توجه به نظر مثبت اعضا، پیش‌بینی می‌شود این پیشنهاد در ادامه روند قانونی برای بررسی و تأیید نهایی در صحن علنی شورا مطرح شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر اینکه فرهنگ باید جایگاهی محوری در سیاست‌گذاری‌های شهری داشته باشد، ادامه داد: رویکرد مدیریت شهری نباید به برگزاری مناسبت‌ها و برنامه‌های مقطعی محدود شود، بلکه لازم است ملاحظات فرهنگی در طراحی و اجرای پروژه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، موضوع پیوست فرهنگی در طرح‌های عمرانی، ترافیکی، هنری، اقتصادی و ورزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سعیدی‌سیرایی خاطرنشان کرد: پروژه‌های شهری علاوه بر کارکرد اجرایی خود، بر رفتار، سبک زندگی و روابط اجتماعی شهروندان نیز تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین، توجه به ابعاد فرهنگی این پروژه‌ها می‌تواند به افزایش اثربخشی اقدامات مدیریت شهری و تناسب بیشتر آن‌ها با نیازهای جامعه کمک کند.

او با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری فرهنگی برای نسل آینده گفت: برنامه‌ریزی برای تربیت فرهنگی کودکان و نوجوانان باید از اولویت‌های جدی جامعه باشد. اگر امروز برای پرورش فرهنگی نسل جدید، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آشنایی آنان با هویت و ارزش‌های فرهنگی برنامه‌ریزی نکنیم، ممکن است در آینده با مسائل و چالش‌هایی مواجه شویم که پیشگیری از آن‌ها دشوارتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به ویژگی چندفرهنگی این شهر اظهار کرد: کرج به‌عنوان ایران کوچک، از تنوع قومی و فرهنگی قابل توجهی برخوردار است و این ویژگی می‌تواند فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت شهری و توسعه تعاملات اجتماعی باشد. البته رشد جمعیت و افزایش حضور شهروندان از مناطق مختلف کشور، نیازها و مسئولیت‌های مدیریت شهری را نیز افزایش داده است.

وی افزود: سرعت افزایش مطالبات شهروندان در بسیاری از حوزه‌ها بیشتر از روند اجرای اقدامات و طرح‌های شهری است و مدیریت شهری نیز خود را بی‌نیاز از نقد و ارزیابی نمی‌داند. تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پاسخ‌گویی به نیازهای مردم را بهبود بخشد و مسیر توسعه کرج را با جدیت دنبال کند.

سعیدی‌سیرایی نقش رسانه‌ها را در انعکاس واقع‌بینانه مسائل شهر و انتقال مطالبات عمومی مهم ارزیابی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق درباره اقدامات، مشکلات و نیازهای شهروندان می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان کمک کند. همراهی اصحاب رسانه در این مسیر، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی مسائل و پیگیری مطالبات شهروندان به شمار می‌رود و تداوم این همکاری می‌تواند در حرکت کرج به سوی جایگاه شایسته خود مؤثر باشد.

آیین اختتامیه برنامه‌های هفته فرهنگی کرج عصر روز دوشنبه ۲۰ مهرماه با حضور مسئولان و شهروندان برگزار می‌شود.

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