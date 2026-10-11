به‌گزارش میراث آریا، حیدر صادقی شامگاه شنبه ۱۸ مهرماه جاری در نشست کارشناسی بخش گردشگری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری گفت: در این نشست راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات این طرح‌ها ارائه و برای ارسال به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تصویب شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این طرح‌ها در شهرستان‌های شهرکرد، فارسان، اردل و بن واقع شده‌اند که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها منجر به افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رنق اقتصادی می‌شود.

صادقی تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه گردشگری را در دستور کار دارد.

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