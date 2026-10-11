به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز یکشنبه ۱۹ مر ماه ۱۴۰۵ گفت: در جریان برگزاری ششمین نمایشگاه ملی توانمندی‌های روستا و عشایر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، از غرفه خانه صنایع‌دستی خیرآباد بازدید کرد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: در این بازدید، معاون رئیس‌جمهوری از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تولیدات هنرمندان این روستا قرار گرفت و پتانسیل‌های موجود در این منطقه را مورد تحسین قرار داد.

او بیان کرد: خانه صنایع‌دستی خبرآباد و سرامیک تندیس امین با مدیریت کجوری، به عنوان نخستین خانه صنایع‌دستی استان سمنان در روستای خیرآباد فعالیت می‌کند که در این نمایشگاه حضوری فعال داشت.

نصیری اظهار کرد: این مجموعه به عنوان یکی از مراکز مهم تولیدی و هنری، در روستای خیرآباد واقع در یک کیلومتری جنوب شهر سمنان مستقر است و نقش مؤثری در ترویج صنایع‌دستی استان ایفا می‌کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان تصریح کرد: حضور در چنین رویدادهای ملی، فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرهای سنتی و ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای شهرستان سمنان در سطح کشور است.

او تشریح کرد: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سمنان همواره از فعالیت خانه‌های صنایع‌دستی روستایی حمایت می‌کند تا با معرفی این توانمندی‌ها، زمینه توسعه گردشگری روستایی و رونق کسب‌وکارهای بومی فراهم شود.

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