به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیرطاها خلعتبری با ابلاغ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران به‌عنوان سرپرست اداره شهرستان رامسر منصوب شد.

در متن نامه چنین آمده است:

نظر به تعهد و تجارب و توانمندی شما به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست اداره شهرستان رامسر" منصوب می گردید. لذا شایسته است ضمن هماهنگی با فرمانداری آن شهرستان و سایر ادارات و همچنین معاونین، مدیران و سایر بخش های اداری، اقدامات و پیگیری های جدی در خصوص امور مختلف میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و یگان حفاظت را معمول نمایید.

امید است در جهت پیشبرد اهداف وزارتخانه و متعاقب آن این اداره کل و تقویت جایگاه آن مجموعه گام های موثری بردارید. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

حسین ایزدی

مدیرکل

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