به گزارش خبرنگار میراث آریا، شهرام مبارکی روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۲۷۶ مسافر در قالب ۱۳۱ هزار و ۴۸۷ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان جابجا شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: از مجموع مسافران جابجا شده در این مدت، ۷۷۱ هزار و ۶۱۳ مسافر معادل ۵۹ درصد مربوط به سفرهای درون‌استانی و ۵۴۵ هزار و ۶۶۳ مسافر معادل ۴۱ درصد مربوط به سفرهای برون‌استانی بوده است.

او با اشاره به نقش مهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی مسافران گفت: توسعه و تقویت حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، نقش مؤثری در تسهیل تردد شهروندان، دسترسی مناسب به نقاط مختلف استان و ارتقای کیفیت خدمات سفر دارد.

مبارکی خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با نظارت بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و فعالیت شرکت‌های مسافربری، تلاش می‌کند زمینه ارائه خدمات ایمن، مطلوب و باکیفیت به مسافران در سفرهای درون‌استانی و برون‌استانی را فراهم کند.

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