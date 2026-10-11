به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رحمت قربانی با ابلاغ حسین ایزدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران به‌عنوان سرپرست اداره شهرستان سوادکوه منصوب شد.

در بخشی از متن حکم آمده است: نظر به تعهد و تجارب و توانمندی شما به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست اداره شهرستان سوادکوه» منصوب می‌شود. لذا شایسته است ضمن هماهنگی با فرمانداری آن شهرستان و سایر ادارات و همچنین معاونان، مدیران و سایر بخش‌های اداری، اقدامات و پیگیری‌های جدی در خصوص امور مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و یگان حفاظت را معمول کنید.

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