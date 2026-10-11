به گزارش خبرنگار میراث آریا، خدیجه براهویی روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت هفته ملی کودک نشستی تحت عنوان کمیته استانی هفته ملی کودک با هدف هماهنگی برگزاری جشن گرامیداشت این هفته در محل سالن جلسات شهدای میناب موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار شد.

معاون گردشگری سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این نشست که در راستای هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاهی برگزار شد، اداراتی همچون آموزش و پرورش، شهرداری، کانون پرورش فکری، سازمان فرهنگی هنری شهرداری، بهزیستی و کتابخانه‌های عمومی استان حضور داشتند و پیرامون نحوه برگزاری برنامه بحث و تبادل نظر شد.

او ادامه داد: به مناسبت هفته ملی کودک روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ویژه برنامه‌ای شامل کتابخوانی، نقالی و نقاشی با حضور کودکانی از بهزیستی و آموزش و پرورش در محل کتابخانه موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار و به شرکت‌کنندگان نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

به گفته براهویی، در این جلسه هر یک از اعضای حاضر موارد مدنظر خود را مطرح کردند تا جشنی باشکوه و خاطره انگیز برای کودکان در این روز رقم بخورد.

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