آغاز عملیات مرمت و ساماندهی خانه تاریخی صالحی خاتم

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خانه صالحی از نوع خانه باغ‌های ایرانی است که در محدوده مرکزی شهر هرات واقع‌شده و با توجه به معماری، تزئینات و ساختار می‌توان آن را مربوطه اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی دانست.

هندسه پلان این بنا به‌صورت L شکل و دارای کشیدگی شرقی غربی است و از اجزای این خانه می‌توان به سردر ساده و مردم وار، هشتی، دالان، اتاق‌های متعدد، محوطه باغ، مطبخ، رواقی کوچک اشاره کرد.

ساختمان این بنای ارزشمند دارای بنای دو آشکوبه، بیرون‌گرا و مشرف‌به باغ با پوشش سقفی ضربی است، همچنین دارای تالار اصلی و اتاق‌های متعدد، با تزئیناتی ازجمله آجرکاری و گچ‌بری‌های زیبا در نماهای شمالی و جنوبی بوده و شرفی‌های لب بام زیبایی بصری بنا را دو چندان کرده است.

مرمت و ساماندهی این خانه تاریخی شامل اجرای دیوارچینی برای افزایش ارتفاع دیوارهای بنا و تراشیدن کاه‌گل فرسوده از سطح دیوارهای پیرامونی انجام می‌شود.

این بنای ارزشمند در سال ۱۳۸۷ به شماره ۲۵۱۰۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

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