موافقت اصولی احداث یک طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم شهرانی روز یکشنبه ۱۹ مهرماه جاری گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی ۲۳۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی در شهرستان کوهرنگ زمینه اشتغال‌زایی مستقیم هشت نفر فراهم خواهد شد.

شهرانی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

انتهای پیام/