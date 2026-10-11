۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹

برگزاری کارگاه ترویجی بیمه ویژه فعالان صنایع‌دستی خراسان شمالی در بجنورد

برگزاری کارگاه ترویجی بیمه ویژه فعالان صنایع‌دستی خراسان شمالی در بجنورد

کارگاه اموزشی بیمه فعالان صنایع‌دستی روز سه‌شنبه 14مهرماه جاری با هدف گسترش خدمات حمایتی و در راستای تفاهم‌نامه‌های همکاری، در سالن عمارت مفخم بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه اموزشی بیمه فعالان صنایع‌دستی با مشارکت و همکاری مشترک اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایی و عشایر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت برگزار شد.

هدف اصلی از این اقدام، ارتقای سطح رفاه و تامین آتیه فعالان عرصه صنایع دستی در مناطق روستایی و عشایری است که نقش پررنگی در اقتصاد بومی و فرهنگ بنیان استان ایفا می‌کنند.

در جریان این نشست، جزئیات مربوط به نحوه عضویت، شرایط بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و سایر خدمات حمایتی برای صنعتگران تشریح شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071902082
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

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