به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه اموزشی بیمه فعالان صنایع‌دستی با مشارکت و همکاری مشترک اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایی و عشایر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت برگزار شد.

هدف اصلی از این اقدام، ارتقای سطح رفاه و تامین آتیه فعالان عرصه صنایع دستی در مناطق روستایی و عشایری است که نقش پررنگی در اقتصاد بومی و فرهنگ بنیان استان ایفا می‌کنند.

در جریان این نشست، جزئیات مربوط به نحوه عضویت، شرایط بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و سایر خدمات حمایتی برای صنعتگران تشریح شد.

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