به گزارش میراث آریا، نتیجه علمی متقاضیان آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو- معلم به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و متقاضیان آزمون‌های مذکور می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

مهلت انتخاب رشته کنکور امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه پایان می‌یابد. متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان وقت امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کد رشته‌ محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه‌های ضبط شده تصویری توسط کارشناسان سازمان، در کنار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار داده است.

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