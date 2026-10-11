۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰

امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کنکوری‌ها

امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کنکوری‌ها

متقاضیان آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو- معلم تا پایان امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

به گزارش میراث آریا، نتیجه علمی متقاضیان آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو- معلم به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و متقاضیان آزمون‌های مذکور می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. 

مهلت انتخاب رشته کنکور امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه پایان می‌یابد. متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان وقت امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کد رشته‌ محل‌های انتخابی خود اقدام کنند. 

سازمان سنجش آموزش کشور بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه‌های ضبط شده تصویری توسط کارشناسان سازمان، در کنار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار داده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071902083
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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