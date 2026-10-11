درخشش هنر چوب ایران در آسیا و اقیانوسیه؛ محمدعلی ودود استاد برتر هنرهای چوبی شد

به گزارش میراث‌آریا، این عنوان پس از معرفی ودود از سوی فدراسیون صنایع چوب، مبلمان و معماری داخلی ایران و ارزیابی سوابق حرفه‌ای و آثار هنری او به وی اعطا شد.

ودود پیش از این نیز در عرصه بین‌المللی موفقیت‌هایی کسب کرده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به دریافت جایزه برنز رقابت بین‌المللی طراحی A’ Design Award ایتالیا در سال ۲۰۲۱ برای اثر «هزار و یک شب» اشاره کرد.

بخش مهمی از فعالیت‌های این هنرمند بر بازآفرینی ظرفیت‌های بصری چوب و استفاده خلاقانه از قطعات و بقایای چوبی متمرکز است. پروژه «Wood All Wood» و بهره‌گیری از شیوه تکه‌چینی نامنتظم چوب در آثار او، نمونه‌ای از پیوند هنر معاصر با طراحی نوآورانه و توجه به استفاده مجدد از مواد طبیعی به شمار می‌رود.

به‌کارگیری فناوری‌های نوین، از جمله طراحی رایانه‌ای، مدل‌سازی سه‌بعدی و روش‌های پیشرفته ساخت، می‌تواند زمینه توسعه هنرهای چوبی، کاهش ضایعات و خلق محصولات خلاقانه را فراهم کند.

کسب این عنوان بین‌المللی، علاوه بر موفقیت فردی این هنرمند، بر ظرفیت صنایع‌دستی و صنایع خلاق ایران برای حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و فرهنگی تأکید دارد.

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