حجت‌الاسلام محمد میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به اهمیت استراتژیک این بارگاه، بر ضرورت ایجاد یک «مسیر گردشگری مشترک» میان بارگاه شمس تبریزی در خوی و مجموعه تاریخی تخت‌سلیمان تکاب تاکید کرد و افزود: پیوند میان این دو قطب مهم تاریخی-فرهنگی، می‌تواند علاوه بر رونق صنعت گردشگری در استان آذربایجان‌غربی، منجر به افزایش مدت اقامت گردشگران، اشتغال‌زایی و ارزآوری برای منطقه شود.

وی تصریح کرد: با مدیریت صحیح، این پیوند می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری استان را به شکلی بی‌سابقه توسعه دهد.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در ادامه با اشاره به نیازهای زیرساختی، توسعه صنعت هتل‌داری و ایجاد مراکز اقامتی استاندارد و چندستاره را از اولویت‌های اصلی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در خوی دانست.

وی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های اقامتی باید همگام با برنامه‌های معرفی بارگاه شمس دنبال شود تا امکان حضور طولانی‌مدت پژوهشگران و میهمانان خارجی فراهم شود.

میرزایی در پایان با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی خوی از جمله صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی، تاکید کرد: گشایش و توسعه بارگاه شمس می‌تواند بستری برای معرفی این ظرفیت‌ها در بازارهای ملی و بین‌المللی فراهم آورد.

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