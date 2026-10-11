نخستین جشنواره گردو و عسل در سوادکوه بزرگ برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی عابدینی عراقی با اشاره به برگزاری جشنواره گردو و عسل در روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۲ تا ۱۷، اظهار کرد: معرفی محصولات کشاورزی و باغی، زنبورداری، صنایع‌دستی و بازی‌های محلی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد بود که با حضور مسئولان ملی، استانی و شهرستانی برگزار شد.

مدیر پایگاه ملی غار اسپهبد خورشید سوادکوه با تأکید بر اهمیت پیوند میان میراث‌فرهنگی، گردشگری روستایی و تولیدات بومی افزود: برگزاری جشنواره‌های محلی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده منطقه، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان بومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای روستاییان را فراهم کند.

عابدینی خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی سوادکوه بزرگ و معرفی آن‌ها در قالب رویدادهای بومی، گامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری مسئولانه، حفظ هویت محلی و تقویت جایگاه این منطقه در مقاصد گردشگری مازندران است.

جشنواره گرد و عسل با برنامه‌هایی از جمله نمایشگاه و فروش محصولات کشاورزی، باغی، زنبورداری و صنایع‌دستی، تقدیر از باغداران و زنبورداران نمونه و برگزاری بازی محلی گردو همراه بود.

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