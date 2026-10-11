۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴

آغاز فاز دوم آبرسانی به آسیاب‌های هشتگانه کوهبنان با اعتبار بیش از ۱۹ میلیارد ریال

آغاز فاز دوم آبرسانی به آسیاب‌های هشتگانه کوهبنان با اعتبار بیش از ۱۹ میلیارد ریال

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهبنان از آغاز مرحله جدید عملیات عمرانی پروژه زیرساختی آبرسانی به آسیاب‌های هشتگانه این شهرستان با اعتباری بیش از ۱۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی خبر داد و اظهار کرد: نصب تجهیزات انتقال آب و تامین برق مورد نیاز پروژه در این مرحله در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی احمدی با اعلام خبر آغاز مرحله دوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری آسیاب هشتم شهرستان کوهبنان اظهار کرد: پروژه آبرسانی به منطقه آسیاب‌های هشتگانه از طرح‌های اولویت‌دار زیرساختی حوزه گردشگری شهرستان به شمار می‌رود که با هدف فراهم‌سازی زمینه احیا این مجموعه تاریخی و رونق‌بخشی به ظرفیت‌های گردشگری منطقه در حال اجراست.

رئیس میراث‌فرهنگی کوهبنان افزود: فاز نخست این پروژه سال گذشته با اجرای نزدیک به ۲ هزار متر لوله‌گذاری به انجام رسید و در مرحله جدید عملیات عمرانی نصب موتورپمپ، اجرای تاسیسات برق‌رسانی، نصب مبدل برق و اجرای عملیات برق‌رسانی، تجهیز محل ذخیره آب و تکمیل خط انتقال در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به تخصیص بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال اعتبار استانی برای اجرای این مرحله بیان کرد: تکمیل زیرساخت‌های انتقال آب و تامین برق مورد نیاز، گامی مهم برای فراهم شدن شرایط بهره‌برداری از این پروژه و پیشبرد برنامه احیا آسیاب‌های هشتگانه کوهبنان است.

احمدی با تاکید بر اهمیت احیا این مجموعه تاریخی تصریح کرد: اجرای طرح آبرسانی می‌تواند زمینه احیا مسیر قنات تاریخی ده‌ملک و جاری شدن دوباره آب در مسیر آسیاب‌ها را فراهم کند، اقدامی که در صورت تحقق نقش موثری در بازگرداندن حیات به آسیاب هشتم و سایر آسیاب‌های این مجموعه خواهد داشت.

رئیس میراث‌فرهنگی کوهبنان خاطرنشان کرد: آسیاب‌های هشتگانه کوهبنان از ظرفیت‌های شاخص تاریخی و گردشگری این شهرستان محسوب می‌شوند و احیا آنها علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی منطقه، می‌تواند به ایجاد جاذبه‌های گردشگری جدید، افزایش حضور گردشگران، رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای اشتغال‌زایی کمک کند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با تامین اعتبارات مورد نیاز و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عملیات اجرایی پروژه مطابق برنامه پیش برود و زیرساخت لازم برای احیا تدریجی این مجموعه تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری آن فراهم شود.

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کد خبر 1405071902089
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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