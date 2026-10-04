خوانش سفرنامه «از ورامین تا آذرگشسب» در بنای تاریخی برج علاءالدوله

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، با اشاره به اهمیت پیوند میان کتاب‌خوانی و شناخت میراث تاریخی اظهار کرد: برگزاری نشست‌های فرهنگی در جوار بناهای تاریخی، فرصتی ارزشمند برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه و تقویت ارتباط میان ادبیات، تاریخ و گردشگری است.

در این نشست، بخش‌هایی از سفرنامه «از ورامین تا آذرگشسب» نوشته سعید وزیری خوانش شد و حاضران با روایت‌های این اثر و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مرتبط با موضوع آن آشنا شدند.

در ادامه این برنامه، شرکت‌کنندگان با همراهی و توضیحات کارشناسان میراث‌فرهنگی و گردشگری از بنای تاریخی برج مقبره علاءالدوله بازدید کردند و با اهمیت تاریخی و معماری این اثر ارزشمند آشنا شدند.

این برنامه فرهنگی با دبیری و ایده‌پردازی ریحانه برومند آزاد و با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و شاخه ورامین انجمن ایرانی تاریخ برگزار شد.

سلسله نشست‌های «دیدار با دوست و کتاب» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی آثار مکتوب مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران و بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی برگزار می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز آشنایی بیشتر جامعه با میراث‌فرهنگی و تقویت پیوند میان کتاب، تاریخ و گردشگری باشد.

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