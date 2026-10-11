به گزارش میراث آریا، پس از وعده‌های دولت، به‌ویژه رئیس‌جمهوری، درباره افزایش اعتبار کالابرگ با هدف حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، این موضوع در هفته‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است. با این حال، در حالی که اعتبار مرحله مهر برای گروه نخست مشمولان بدون افزایش و به میزان یک میلیون تومان به ازای هر نفر شارژ شد، معاون وزیر تعاون از واریز ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافه برای حدود ۱۱ میلیون نفر از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی خبر داده است؛ افزایشی که هنوز وضعیت اجرای آن برای سایر خانوارهای مشمول مشخص نیست.

طرح افزایش اعتبار کالابرگ که با هدف حمایت بیشتر از معیشت خانوارهای کم‌درآمد مطرح شده بود، در مسیر اجرا با ابهام‌هایی درباره میزان افزایش، جامعه هدف و نحوه تامین منابع مالی مواجه شد. مسئولان دولتی پیش‌تر از اجرای این افزایش در نیمه دوم سال خبر داده بودند، اما هم‌زمان با آغاز شارژ مرحله مهر، اعتبار گروه نخست مشمولان بدون تغییر و به میزان یک میلیون تومان به ازای هر نفر واریز شد.

در همین زمینه، یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت هنوز درباره رقم نهایی افزایش اعتبار و تعداد دقیق مشمولان به توافق نرسیده است. تامین منابع پایدار یکی از چالش‌های اصلی اجرای طرح به شمار می‌رود و افزایش اعتبار پس از تصویب و ابلاغ میزان دقیق منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر خواهد بود.

واگذاری اجرای طرح به وزارت تعاون

یک روز پس از واریز اعتبار گروه نخست، در روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه، مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین تصمیمات دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ توضیح داد که اصل افزایش اعتبار و تعیین گروه‌های هدف در دولت و کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده و درباره آن تصمیم‌گیری صورت گرفته است؛ با این حال، اجرای طرح به دستگاه متولی، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واگذار شده است.

به گفته زمانیان، در آیین‌نامه تدوین‌شده، نحوه شناسایی مشمولان، تامین منابع مالی و زمان اجرای طرح به دستگاه‌های ذی‌ربط سپرده شده است. بر این اساس، وزارت تعاون نیز مسئولیت بخشی از فرایند اجرا را بر عهده دارد؛ هرچند اجرای کامل طرح همچنان به تامین منابع مالی و تکمیل فرایند شناسایی مشمولان وابسته است.

واریز اعتبار اضافه برای مددجویان

در تازه‌ترین اظهار نظر، یعقوب اندایش معاون وزیر تعاون، کار و اجتماعی روز شنبه ۱۸ مهرماه، از واریز ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافه برای حدود ۱۱ میلیون نفر از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور خبر داد. بر اساس این اعلام، اعتبار اضافه این گروه جدا از اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ مرحله مهرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

این در حالی است که طی روزهای گذشته، گزارش‌هایی درباره تغییر اعتبار برخی حساب‌ها و واریز مبالغی با عنوان افزایش کالابرگ منتشر شده بود. با این حال، برای مشخص شدن وضعیت این مبالغ باید میان اعتبار اضافه اعلام‌شده برای مددجویان و مبالغی که پیش‌تر در حساب برخی خانوارها مشاهده شده بود، تفکیک قائل شد.

برخی مخاطبان نیز از واریز مبالغی به حساب خود خبر داده بودند که به گفته آنان، در مواردی قابل استفاده بوده و از اعتبار برخی حساب‌ها نیز خرید انجام شده و از حساب برخی افراد نیز برداشت شد.

افزایش کالابرگ برای سایر خانوارها چه زمانی اجرا می‌شود؟

با اعلام افزایش اعتبار برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، پرسش اصلی این است که سایر خانوارهای مشمول چه زمانی از افزایش اعتبار کالابرگ بهره‌مند می‌شوند و رقم نهایی این افزایش چقدر خواهد بود. در شرایطی که هزینه‌های سبد معیشت خانوارها افزایش یافته و رشد دستمزدها نیز در بسیاری از موارد با سرعت افزایش هزینه‌ها هم‌خوانی نداشته است، تعیین تکلیف این طرح برای بخش گسترده‌تری از جامعه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ به تامین منابع مالی و تکمیل فرایند شناسایی مشمولان وابسته است. از این رو، اعلام افزایش اعتبار برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را نمی‌توان به معنای آغاز اجرای سراسری این افزایش برای تمام خانوارهای مشمول دانست.

به این ترتیب، طرح افزایش اعتبار کالابرگ که قرار بود در نیمه دوم سال اجرایی شود، تاکنون از مرحله بررسی در دولت و واگذاری مسئولیت اجرا به دستگاه‌های مربوطه عبور کرده و افزایش اعتبار برای بخشی از خانوارها نیز اعلام شده است؛ اما میزان نهایی افزایش و زمان اجرای آن برای سایر مشمولان همچنان در انتظار تعیین تکلیف منابع مالی و تصمیمات اجرایی دولت قرار دارد.

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