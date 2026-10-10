به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ نجمه پورمقدم با اشاره به حضور در همایش ملی سرمایه‌گذاری استان فارس اظهار کرد: استان بوشهر در تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری موفق به کسب رتبه دوم شده است که این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل‌توجه استان برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: در حاشیه این همایش و نشست تخصصی معاونان سرمایه‌گذاری استان‌ها، پیگیری مشکلات، موانع و چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه گردشگری استان بوشهر در دستور کار قرار گرفت تا با تعامل و هماهنگی بیشتر، زمینه تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و حمایت مؤثر از فعالان این حوزه فراهم شود.

پورمقدم همچنین از پیگیری موضوع مشوق‌های حمایتی سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از ظرفیت بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای امکان ورود ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز و متناسب با تأسیسات گردشگری با معافیت از عوارض گمرکی است.

او تأکید کرد: پیگیری این مشوق‌های قانونی می‌تواند در صورت فراهم‌شدن الزامات اجرایی، به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل اجرای پروژه‌های گردشگری و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان کمک کند.

پورمقدم در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های مستعد استان بوشهر از اولویت‌های حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری است و این موضوعات با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی و تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری دنبال می‌شود.

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