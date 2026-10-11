جشنواره سیب مراغه بسترساز توسعه روستایی است/ سیب می تواند مراغه را به یکی از کانون های مهم و موثر گردشگری روستایی تبدیل کند/ دبیرخانه دائمی نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایر ایجاد می شود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز یکشنبه، ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، در بازدید از غرفه شهرستان مراغه در ششمین نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایری کشور، توجه به اقتصاد روستایی و رونق صنعت گردشگری در مناطق مختلف کشور را از رویکردهای مورد نظر برای برگزاری جشنواره‌های مختلف کشاورزی دانست و بیان کرد: این رویکرد باید در برگزاری سیزدهمین جشنواره سیب، توسط مدیران و مسئولان منطقه مورد توجه جدی قرار بگیرد.

مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، از جشنواره سیب مراغه به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین رویدادها در این حوزه یاد کرد و افزود: پس از برگزاری ۱۲ دوره از این جشنواره، باید نسبت به درآمدزایی و ایجاد تحرک جدی در معیشت باغداران مراغه‌ای اقدام شود.

او ظرفیت‌های مراغه در بخش گردشگری، آثار تاریخی و تمدنی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: این ویژگی‌ها در کنار مزیت بسیار بالای کشاورزی و محصول سیب، می‌تواند مراغه را به یکی از کانون‌های مهم و مؤثر گردشگری روستایی تبدیل کند.

نخعی ادامه داد: برگزاری جشنواره‌ها نه‌تنها رویدادی فرهنگی و شادی‌بخش برای مردم است، بلکه به‌نوعی معرف آداب، رسوم و داشته‌های ملموس و ناملموس شهرستان‌های مختلف می‌باشد که باید با قدرت و شکوه خاصی برگزار شده و از رسانه‌های گروهی برای تبلیغات ظرفیت‌های مناطق بهره برد.

مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، از ایجاد دبیرخانه دائمی نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایری، بلافاصله پس از پایان ششمین دوره و از فردا خبر داد و گفت: تصمیم در این خصوص جدی است و ادامه این رویداد مهم فرهنگی کشور، با فعال شدن دبیرخانه متوقف نمی‌شود.

او با اشاره به ایجاد دبیرخانه دائمی نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایر یادآور شد: در اولین گام، دبیرخانه دائمی نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایر موظف است ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت ششمین دوره نمایشگاه، نسبت به جمع‌بندی نتایج اقدام کرده و راهکارهای لازم و مفید برای باشکوه‌تر و باکیفیت برگزار شدن نمایشگاه‌های بعدی ارائه کند.

نخعی ادامه داد: بر همین اساس تصمیم بر این است تا سال آینده، مشابه همین نمایشگاه تهران و در طول سال در اقصی نقاط کشور و به میزبانی استان‌های مختلف، چنین رویدادی برگزار شود.

مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، با بیان اینکه تلاش داریم چنین نمایشگاه و جشنواره‌هایی در همه استان‌ها گسترش یابد، افزود: بهترین طرح‌ها و دستاوردها به‌عنوان پیشران‌های گردشگری روستایی، در قالب منتخبان استانی در هفتمین دوره نمایشگاه تهران حضور خواهند داشت.

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