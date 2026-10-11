۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱

مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری:

جشنواره سیب مراغه بسترساز توسعه روستایی است/ سیب می تواند مراغه را به یکی از کانون های مهم و موثر گردشگری روستایی تبدیل کند/ دبیرخانه دائمی نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایر ایجاد می شود

جشنواره سیب مراغه بسترساز توسعه روستایی است/ سیب می تواند مراغه را به یکی از کانون های مهم و موثر گردشگری روستایی تبدیل کند/ دبیرخانه دائمی نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایر ایجاد می شود

مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در بازدید از غرفه شهرستان مراغه در ششمین نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایری کشور با تاکید بر حمایت این مدیریت از برگزاری جشنواره های مختلف روستایی و کشاورزی، گفت: جشنواره سیب مراغه از جمله این رویدادهای مهم کشور در زمینه توسعه روستایی به شمار می رود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز یکشنبه، ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، در بازدید از غرفه شهرستان مراغه در ششمین نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایری کشور، توجه به اقتصاد روستایی و رونق صنعت گردشگری در مناطق مختلف کشور را از رویکردهای مورد نظر برای برگزاری جشنواره‌های مختلف کشاورزی دانست و بیان کرد: این رویکرد باید در برگزاری سیزدهمین جشنواره سیب، توسط مدیران و مسئولان منطقه مورد توجه جدی قرار بگیرد.

مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، از جشنواره سیب مراغه به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین رویدادها در این حوزه یاد کرد و افزود: پس از برگزاری ۱۲ دوره از این جشنواره، باید نسبت به درآمدزایی و ایجاد تحرک جدی در معیشت باغداران مراغه‌ای اقدام شود.

او ظرفیت‌های مراغه در بخش گردشگری، آثار تاریخی و تمدنی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: این ویژگی‌ها در کنار مزیت بسیار بالای کشاورزی و محصول سیب، می‌تواند مراغه را به یکی از کانون‌های مهم و مؤثر گردشگری روستایی تبدیل کند.

نخعی ادامه داد: برگزاری جشنواره‌ها نه‌تنها رویدادی فرهنگی و شادی‌بخش برای مردم است، بلکه به‌نوعی معرف آداب، رسوم و داشته‌های ملموس و ناملموس شهرستان‌های مختلف می‌باشد که باید با قدرت و شکوه خاصی برگزار شده و از رسانه‌های گروهی برای تبلیغات ظرفیت‌های مناطق بهره برد.

مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، از ایجاد دبیرخانه دائمی نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایری، بلافاصله پس از پایان ششمین دوره و از فردا خبر داد و گفت: تصمیم در این خصوص جدی است و ادامه این رویداد مهم فرهنگی کشور، با فعال شدن دبیرخانه متوقف نمی‌شود.

او با اشاره به ایجاد دبیرخانه دائمی نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایر یادآور شد: در اولین گام، دبیرخانه دائمی نمایشگاه دستاوردهای روستایی و عشایر موظف است ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت ششمین دوره نمایشگاه، نسبت به جمع‌بندی نتایج اقدام کرده و راهکارهای لازم و مفید برای باشکوه‌تر و باکیفیت برگزار شدن نمایشگاه‌های بعدی ارائه کند.

نخعی ادامه داد: بر همین اساس تصمیم بر این است تا سال آینده، مشابه همین نمایشگاه تهران و در طول سال در اقصی نقاط کشور و به میزبانی استان‌های مختلف، چنین رویدادی برگزار شود.

مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، با بیان اینکه تلاش داریم چنین نمایشگاه و جشنواره‌هایی در همه استان‌ها گسترش یابد، افزود: بهترین طرح‌ها و دستاوردها به‌عنوان پیشران‌های گردشگری روستایی، در قالب منتخبان استانی در هفتمین دوره نمایشگاه تهران حضور خواهند داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071902097
مجید فرامرزی
دبیر مهدی ارجمند

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