مسعود زالی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با معرفی کتاب «تحول هویت‌های قومی در خوزستان» که از سوی انتشارات اندیشه احسان منتشر شده است، اظهار کرد: خوزستان در کنار برخورداری از تاریخ و تمدنی دیرینه و موقعیت اقتصادی ویژه، محل وقوع و شکل‌گیری برخی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران، از جمله اکتشاف نفت، ملی‌شدن صنعت نفت و جنگ ایران و عراق بوده است. این عوامل موجب درهم‌تنیدگی هرچه بیشتر تاریخ و فرهنگ ایران با این استان شده‌اند. این استان در طول تاریخ محل زندگی اقوام و فرهنگ‌های گوناگون بوده و از این نظر، یکی از مناطق شاخص کشور به شمار می‌رود.

نویسنده کتاب «تحول هویت‌های قومی در خوزستان» با اشاره به حضور اقوام بختیاری و عرب در این استان بیان کرد: این دو قوم از مهم‌ترین گروه‌های قومی ساکن خوزستان هستند و بخش قابل‌توجهی از جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

زالی‌زاده با تشریح مفهوم هویت قومی گفت: از نظر مفهومی، اقوام گروه‌هایی هستند که خود را به تبار یا جدی مشترک نسبت می‌دهند و همین تصور از خاستگاه مشترک، احساس تعلق عمیقی میان اعضای یک قوم ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: فرهنگ و هویت قومی پدیده‌هایی ثابت و ایستا نیستند، بلکه در دوره‌های مختلف تاریخی و متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، در شکل‌ها و صورت‌های گوناگونی بروز می‌کنند. به بیان دیگر، هویت‌های قومی با توجه به زمینه‌های اجتماعی، وضعیت‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند.

این نویسنده با اشاره به ساخت اجتماعی جوامع قومی در گذشته اظهار کرد: در گذشته، بسیاری از گروه‌های قومی به‌صورت کوچ‌نشین زندگی می‌کردند یا ساکن روستاهایی با جمعیت اندک بودند. اقتصاد آن‌ها عمدتاً بر دامپروری و کشاورزی استوار بود، روابط اجتماعی بیشتر درون‌گروهی شکل می‌گرفت و زندگی جمعی نیز در چارچوب واحدهای سیاسی و اجتماعی مانند قبیله و طایفه سامان می‌یافت.

کتاب «تحول هویت‌های قومی در خوزستان» نوشته مسعود زالی‌زاده و منتشرشده از سوی انتشارات اندیشه احسان، به موضوع هویت‌های قومی در یکی از متنوع‌ترین مناطق فرهنگی ایران می‌پردازد.

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