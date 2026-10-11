به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع شامگاه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر، ضمن قدردانی از حضور میدانی رئیس و اعضای این کمیسیون و بازدید آنان از پروژه‌های استان، بر لزوم تداوم همکاری و هم‌افزایی تمامی مسئولان برای گره‌گشایی از مسائل مردم تأکید کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به شعار محوری دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی بیان کرد که راهبرد اصلی دکتر پزشکیان از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، تحقق انسجام، همدلی و همکاری میان تمامی ارکان نظام برای خدمت بی‌منت به مردم و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور بوده است.

او با بیان اینکه نظام، دولت و مجلس در ۲ سال نخست کاری دولت چهاردهم با چالش‌های متعددی ناشی از دشمنی معاندان روبرو بوده‌اند، تصریح کرد: ملت ایران با وجود تمام فشارها، تحریم‌ها و تهدیدات با ایستادگی و توکل به پروردگار، عزت و استقلال خود را حفظ کرده است.

زارع با اشاره به اهمیت راهبردی اقتصاد دریامحور در استان افزود که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خدادادی بوشهر و همت مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، باید برای بالفعل کردن این پتانسیل‌ها تلاش مضاعفی صورت گیرد.

استاندار بوشهر با اشاره به فضای همدلی میان ارکان مختلف نظام در استان خاطرنشان کرد که هماهنگی میان نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بوشهر، نماینده مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین و شورای اداری، نویدبخش تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت نظارتی و اجرایی کمیسیون اصل ۹۰، طرح‌هایی نظیر مولدسازی نه تنها برای بوشهر، بلکه برای کل کشور نتایج مثبت و پایداری به همراه داشته باشد.

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