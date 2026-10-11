۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴

دومین جشنواره گردو در منطقه نمونه گردشگری رامه برگزار می‌شود

دومین جشنواره گردو در منطقه نمونه گردشگری رامه برگزار می‌شود

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان از برنامه ریزی برای برگزاری دومین جشنواره گردو برای دومین سال متوالی در منطقه نمونه گردشگری رامه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر سلیمانی‌فرد امروز یکشنبه ۱۹ مهر، گفت: در راستای معرفی ظرفیت‌های بکر و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، دومین جشنواره گردو در روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح در منطقه نمونه گردشگری رامه شهرستان آرادان برگزار می شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان افزود: این رویداد با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و احیای آیین‌های سنتی در دل طبیعت زیبای رامه طراحی شده است تا ضمن میزبانی از گردشگران، فرهنگ غنی منطقه به نمایش گذاشته شود.

او بیان کرد: برنامه‌های متنوع و جذابی برای این جشنواره تدارک دیده شده است که شامل همایش پیاده‌روی، برگزاری مسابقات بومی و محلی، مسابقه آشپزی، برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و اجرای گروه‌های موسیقی با محوریت آواها و نواهای محلی منطقه خواهد بود.

سلیمانی‌فرد اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی نقش بسیار مؤثری در معرفی پتانسیل‌های گردشگری، احیای آیین‌های سنتی و توسعه اقتصاد شهرستان آرادان ایفا می‌کند و فرصتی ارزشمند برای شناساندن محصولات و ظرفیت‌های این منطقه به گردشگران است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ها علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و معرفی جاذبه‌های طبیعی، موجب تقویت پیوند اجتماعی میان اهالی بومی منطقه و گردشگران می‌شود که این همبستگی، زیربنای اصلی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان محسوب می‌شود.

او تشریح کرد: با توجه به استقبال سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود این دوره از جشنواره نیز با حضور پرشور علاقه‌مندان به طبیعت و فرهنگ بومی برگزار شده و گام مهمی در جهت معرفی بیش از پیش منطقه رامه به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان برداشته شود.

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کد خبر 1405071902104
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

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