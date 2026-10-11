به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر سلیمانی‌فرد امروز یکشنبه ۱۹ مهر، گفت: در راستای معرفی ظرفیت‌های بکر و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، دومین جشنواره گردو در روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح در منطقه نمونه گردشگری رامه شهرستان آرادان برگزار می شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان افزود: این رویداد با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و احیای آیین‌های سنتی در دل طبیعت زیبای رامه طراحی شده است تا ضمن میزبانی از گردشگران، فرهنگ غنی منطقه به نمایش گذاشته شود.

او بیان کرد: برنامه‌های متنوع و جذابی برای این جشنواره تدارک دیده شده است که شامل همایش پیاده‌روی، برگزاری مسابقات بومی و محلی، مسابقه آشپزی، برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و اجرای گروه‌های موسیقی با محوریت آواها و نواهای محلی منطقه خواهد بود.

سلیمانی‌فرد اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی نقش بسیار مؤثری در معرفی پتانسیل‌های گردشگری، احیای آیین‌های سنتی و توسعه اقتصاد شهرستان آرادان ایفا می‌کند و فرصتی ارزشمند برای شناساندن محصولات و ظرفیت‌های این منطقه به گردشگران است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ها علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و معرفی جاذبه‌های طبیعی، موجب تقویت پیوند اجتماعی میان اهالی بومی منطقه و گردشگران می‌شود که این همبستگی، زیربنای اصلی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان محسوب می‌شود.

او تشریح کرد: با توجه به استقبال سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود این دوره از جشنواره نیز با حضور پرشور علاقه‌مندان به طبیعت و فرهنگ بومی برگزار شده و گام مهمی در جهت معرفی بیش از پیش منطقه رامه به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان برداشته شود.

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