به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد احمدی یکشنبه ۱۹ مهر، اظهار کرد: به مناسبت هفته کودک، جمعی از دانش‌آموزان مدارس شهرستان با حضور در خانه تاریخی دکتر اقتداری، ضمن آشنایی با پیشینه و ارزش‌های این بنای تاریخی، از کارگاه‌ها و نمایشگاه فروش محصولات صنایع دستی این مجموعه نیز بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان افزود: دانش‌آموزان در این بازدید از نزدیک با روند تولید و ساخت آثار صنایع‌دستی و فعالیت هنرمندان آشنا شدند. همچنین، در کنار برنامه‌های آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و بازی‌های فکری با هدف ایجاد فضایی شاد و تقویت خلاقیت و تعامل میان دانش‌آموزان برگزار شد.

او خاطرنشان کرد: خانه تاریخی دکتر اقتداری به‌عنوان خانه صنایع‌دستی تویسرکان، علاوه بر معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان، فضایی برای آموزش و ترویج هنرهای صنایع دستی فراهم کرده است.

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