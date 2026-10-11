به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شکوهی امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز پنجشنبه، غبار محلی، افزایش ابرناکی و در برخی ساعات بعد از ظهر وزش باد پدیده‌های مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در روزهای دوشنبه و سه شنبه با رشد ابر در برخی نقاط استان (به‌ویژه نواحی شرقی و ارتفاعات استان)، به‌صورت پراکنده احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی پیش بینی می شود.

او گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از امشب جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

او تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

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