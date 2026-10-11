به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در نمایشگاه ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری که به‌مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران دایر است، خانه روستایی قزوین با بازنمایی بخشی از زندگی بومی منطقه الموت و اجرای آیین سنتی عروس‌بران، جلوه‌هایی از فرهنگ، آداب‌ورسوم و سنت‌های روستایی استان را به‌نمایش گذاشته و فرصتی برای آشنایی بازدیدکنندگان با میراث فرهنگی ناملموس و سبک زندگی بومی این منطقه فراهم کرده است.

در این رویداد، بخشی از ظرفیت‌های روستاهای استان قزوین در حوزه‌های گردشگری روستایی، بومگردی، صنایع‌دستی، کشاورزی، تولیدات و مشاغل روستایی و دیگر توانمندی‌های بومی معرفی می‌شود.

همچنین هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان حوزه گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی با حضور در این نمایشگاه، فرصت معرفی محصولات، خدمات و ظرفیت‌های خود را به بازدیدکنندگان و فعالان این حوزه دارند.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری تا ۱۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر است و غرفه استان قزوین در سالن‌های ۱۰ و ۱۱ میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

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