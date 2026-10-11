https://www.chtn.ir/x4wVp۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷ کد خبر 1405071902109 فیلم خبری جشنواره مردمی زرشک افین جشنواره مردمی زرشک در روستای افین شهرستان زیرکوه برگزار شد. دریافت 4 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071902109 سمیه محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها خراسان جنوبی زیرکوه جشنواره ملی زرشک روستای افین جشنواره پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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