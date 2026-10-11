۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷

جشنواره مردمی زرشک افین

جشنواره مردمی زرشک افین

جشنواره مردمی زرشک در روستای افین شهرستان زیرکوه برگزار شد.

دریافت 4 MB

انتهای پیام/

کد خبر 1405071902109
سمیه محمدی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

پربیننده‌ترین‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha