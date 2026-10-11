به گزارش میراث آریا، نشست «موزه‌های علوم پزشکی؛ روایت میراث ناملموس پزشکی ایران» به همت اداره‌کل موزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی، روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، در سالن جلسات اداره‌کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برگزار خواهد شد.

در این برنامه، سیما محمدی، کارشناس اداره نظارت و برنامه‌ریزی اداره‌کل موزه‌ها، دبیری نشست را برعهده دارد و چهار تن از استادان دانشگاه و مدیران موزه‌های تخصصی کشور درخصوص تجربه‌ها و ظرفیت‌های موزه‌های علوم پزشکی سخن می‌گویند.

ایرج نبی‌پور، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و مؤسس موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس بوشهر؛ علی‌اصغر سلیمانی، مدیر موزه تاریخ پزشکی بدیع‌الحکما دانشگاه علوم پزشکی همدان؛ معصومه خلج، مدیر موزه آموزش پزشکی بیمارستان امام خمینی(ره)؛ و فاطمه جالوسیان، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و مسئول روابط عمومی موزه انگل‌شناسی، سخنرانان این برنامه هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت حضوری یا مجازی در این برنامه شرکت کنند. برای حضور مجازی در این نشست می‌توانند با اسکن بارکد درج‌شده در پوستر برنامه، از طریق لینک مربوطه در جلسه شرکت کنند.

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