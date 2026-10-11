به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ جلسه بررسی و پیگیری پرونده‌های ثبتی آثار تاریخی و فرهنگی استان با حضور علی ماهینی، معاون میراث‌فرهنگی استان کارشناسان واحد ثبت، در دفتر این معاونت برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر در این نشست با قدردانی از تلاش کارشناسان، بر ضرورت شناسایی و ثبت آثار ارزشمند استان در چهار حوزه آثار غیرمنقول، منقول، طبیعی و ناملموس تأکید کرد و گفت: استان بوشهر با برخورداری از پیشینه تاریخی غنی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ثبت ملی آثار ارزشمند دارد که باید با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر از آن‌ها صیانت کرد.

در ادامه، کارشناسان گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند. پیگیری امور عرصه و حریم آثار، شناسایی ظرفیت‌های شهرستان‌ها، مستندنگاری تاریخ شفاهی و بافت تاریخی بوشهر، ساماندهی آرشیو اسناد ثبتی و برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی با محوریت آثار غیرمنقول بافت تاریخی بوشهر، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

ماهینی در پایان اظهار کرد: تکمیل بخش عمده پرونده‌های ثبتی و انجام اقدامات نهایی برای ثبت ملی این آثار تا پایان سال، از اولویت‌های معاونت میراث‌فرهنگی استان است.

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