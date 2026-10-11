به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا، به‌عنوان یکی از نامزدهای اصلی جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به شبکه بهترین روستاهای گردشگری جهان، با حضوری درخشان در ششمین نمایشگاه ملی توانمندی‌های روستاییان و عشایر کشور، ظرفیت‌های بی‌بدیل فرهنگی و جامعه‌محور خود را به نمایش گذاشت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این نمایشگاه از شانزدهم تا نوزدهم مهرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد و غرفه روستای گردشگری و پلکانی قلعه‌بالا از توابع بخش بیارجمند، به یکی از کانون‌های پربازدید و مورد توجه کارشناسان حوزه گردشگری تبدیل شد.

او بیان کرد: روستای قلعه‌بالا با معماری همگون با طبیعت، حفاظت از بافت تاریخی و توسعه پایدار مبتنی بر مشارکت جامعه محلی، موفق شده است در فهرست نامزدهای نهایی ایران برای معرفی به سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) قرار گیرد و در این رویداد ملی، گوشه‌ای از هویت اصیل خود را به نمایش گذاشت.

رضویان اظهار کرد: در غرفه این روستا، مجموعه‌ای غنی از صنایع‌دستی بومی و کهن از جمله انواع دست‌بافته‌های سنتی، هنر اصیل سوزن‌دوزی و ظرافت‌های گل‌دوزی زنان هنرمند روستا عرضه شد که جلوه‌ای زنده از پایداری اقتصادی و حفظ هنرهای بومی در زیست‌بوم توران است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود تصریح کرد: این عناصر و توانمندی‌ها، از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی سازمان جهانی گردشگری در گزینش روستاهای نمونه جهانی محسوب می‌شوند و نمایش آن‌ها در این رویداد، گواهی بر پختگی زیرساخت‌های فرهنگی این روستا است.

او تشریح کرد: علاوه بر نمایش صنایع‌دستی، اجرای پرحرارت گروه آیینی چوب‌بازی به عنوان یکی از اصیل‌ترین میراث‌های ناملموس منطقه، شور و نشاط مضاعفی به فضای نمایشگاه بخشید و نشان‌دهنده تعهد عمیق جامعه محلی به پاسداری از فرهنگ اصیل خود برای انتقال به نسل‌های آینده است.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: حضور هدفمند قلعه‌بالا در این رویداد ملی، پیامی روشن از آمادگی این روستا برای میزبانی از گردشگران بین‌المللی بود و گامی مؤثر در مسیر نهایی‌سازی ثبت جهانی این روستای ارزشمند در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان به شمار می‌رود.

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