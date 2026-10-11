بارندگی و رعدوبرق در ۴ استان نوار شمالی کشور

به گزارش میراث‌آریا، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی، فردا دوشنبه ۲۰ مهرماه در برخی نقاط شمال و شمال غرب بارش پراکنده رخ خواهد داد.

سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، مرکز، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و دامنه‌های جنوبی زاگرس و روزهای چهارشنبه ۲۲ و پنجشنبه ۲۳ مهرماه در شمال غرب، غرب و دامنه‌های البرز مرکزی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در پنج روز آینده در ارتفاعات کرمان، شرق هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و شب، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

روزهای یکشنبه ۱۹ و دوشنبه ۲۰ مهرماه در برخی مناطق شمال شرق و شرق و روزهای سه شنبه ۲۱ و چهارشنبه ۲۲ مهرماه در شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی افزایش ابر و افزایش سرعت باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

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