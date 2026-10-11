۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵

ژئوپارک جهانی قشم میزبان نشست تخصصی نقش ژئوپارک‌ها در کاهش ریسک بلایا و ارتقای تاب‌آوری جوامع محلی

ژئوپارک جهانی قشم میزبان نشست تخصصی نقش ژئوپارک‌ها در کاهش ریسک بلایا و ارتقای تاب‌آوری جوامع محلی

نشست تخصصی و کارگاه آموزشی «نقش ژئوپارک‌ها در کاهش ریسک بلایا و ارتقای تاب‌آوری جوامع محلی» با محوریت شبکه ژئوپارک‌های جهانی ایران و میزبانی ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشم، روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ به‌صورت برخط برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست تخصصی با هدف بررسی ظرفیت ژئوپارک‌ها در کاهش ریسک بلایا، افزایش آمادگی جوامع محلی در برابر مخاطرات و تقویت تاب‌آوری اجتماعی در مناطق ژئوپارکی برگزار خواهد شد.

برگزاری این رویداد در چارچوب توجه به نقش ژئوپارک‌ها در پیوند میان حفاظت از میراث زمین‌شناختی، آموزش عمومی، مشارکت جوامع محلی و مدیریت مخاطرات طبیعی اهمیت دارد که ژئوپارک‌ها افزون بر حفاظت از میراث طبیعی و زمین‌شناختی، ظرفیت‌هایی برای آگاهی‌بخشی، انتقال دانش به ساکنان محلی و تقویت مشارکت مردم در مواجهه با مخاطرات دارند.

در مناطق جزیره‌ای و ساحلی، شناخت مخاطرات طبیعی و افزایش آمادگی جوامع محلی از موضوعات مهم در مسیر توسعه پایدار به شمار می‌رود و از این منظر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و اجتماعی ژئوپارک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای آگاهی عمومی، تقویت همکاری میان نهادهای مرتبط و افزایش آمادگی ساکنان در برابر شرایط بحرانی باشد.

ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشم، به‌عنوان میزبان این برنامه، بستری برای تبادل تجربه و طرح دیدگاه‌های تخصصی درباره ظرفیت شبکه ژئوپارک‌های ایران در حوزه کاهش ریسک بلایا و تقویت تاب‌آوری جوامع محلی فراهم می‌کند.

این نشست روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌شود و زبان ارائه‌ها فارسی خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند https://meet.google.com/ejs-aupe-imn?hs=۲۲۴ در این برنامه برخط شرکت کنند.

برگزاری این نشست فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه ژئوپارک‌ها در آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و بررسی راهکارهای تقویت نقش این ظرفیت‌های بین‌المللی در مدیریت مخاطرات و توسعه پایدار مناطق میزبان خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071902117
حمید الماسی نیا
دبیر مهدی ارجمند

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