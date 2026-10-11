به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست تخصصی با هدف بررسی ظرفیت ژئوپارک‌ها در کاهش ریسک بلایا، افزایش آمادگی جوامع محلی در برابر مخاطرات و تقویت تاب‌آوری اجتماعی در مناطق ژئوپارکی برگزار خواهد شد.

برگزاری این رویداد در چارچوب توجه به نقش ژئوپارک‌ها در پیوند میان حفاظت از میراث زمین‌شناختی، آموزش عمومی، مشارکت جوامع محلی و مدیریت مخاطرات طبیعی اهمیت دارد که ژئوپارک‌ها افزون بر حفاظت از میراث طبیعی و زمین‌شناختی، ظرفیت‌هایی برای آگاهی‌بخشی، انتقال دانش به ساکنان محلی و تقویت مشارکت مردم در مواجهه با مخاطرات دارند.

در مناطق جزیره‌ای و ساحلی، شناخت مخاطرات طبیعی و افزایش آمادگی جوامع محلی از موضوعات مهم در مسیر توسعه پایدار به شمار می‌رود و از این منظر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و اجتماعی ژئوپارک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای آگاهی عمومی، تقویت همکاری میان نهادهای مرتبط و افزایش آمادگی ساکنان در برابر شرایط بحرانی باشد.

ژئوپارک جهانی یونسکو جزیره قشم، به‌عنوان میزبان این برنامه، بستری برای تبادل تجربه و طرح دیدگاه‌های تخصصی درباره ظرفیت شبکه ژئوپارک‌های ایران در حوزه کاهش ریسک بلایا و تقویت تاب‌آوری جوامع محلی فراهم می‌کند.

این نشست روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌شود و زبان ارائه‌ها فارسی خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند https://meet.google.com/ejs-aupe-imn?hs=۲۲۴ در این برنامه برخط شرکت کنند.

برگزاری این نشست فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه ژئوپارک‌ها در آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و بررسی راهکارهای تقویت نقش این ظرفیت‌های بین‌المللی در مدیریت مخاطرات و توسعه پایدار مناطق میزبان خواهد بود.

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