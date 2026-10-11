به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیر سلیمانی‌فرد روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای تحقق عدالت در بهره‌مندی از خدمات گردشگری و ارتقای کیفیت میزبانی، اقامتگاه بوم‌گردی «اردوان» واقع در روستای جلیل‌آباد شهرستان آرادان با هدف تسهیل دسترسی برای توان‌یابان و گردشگران دارای محدودیت‌های جسمی مناسب‌سازی شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان با اشاره به اهمیت دسترس‌پذیری اماکن گردشگری افزود: در این فرآیند، استانداردهای لازم برای رفاه حال گردشگران دارای معلولیت در بخش‌های مختلف اقامتگاه اعمال شده است که شامل اصلاح کف‌سازی‌های معابر برای تردد ایمن ویلچر، احداث رمپ‌های استاندارد دسترسی به بخش‌های اقامتی و تعبیه پارکینگ اختصاصی ویژه این عزیزان است.

او تصریح کرد: گردشگری باید فعالیتی فراگیر و همگانی باشد که تمامی اقشار جامعه، فارغ از محدودیت‌های جسمی، بتوانند از ظرفیت‌های طبیعی و اقامتی آن بهره‌مند شوند و ایجاد چنین بسترهایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی نه‌تنها حق شهروندی این قشر از جامعه را محترم می‌شمارد، بلکه موجب افزایش رضایتمندی گردشگران و رونق پایدار در مناطق روستایی می‌شود.

سلیمانی فرد در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان آرادان در تلاش است تا با فرهنگ‌سازی و نظارت مستمر، تمامی واحدهای گردشگری منطقه را به سمت استانداردهای دسترس‌پذیری سوق دهد تا فضای گردشگری این منطقه برای تمامی گردشگران، به‌ویژه توان‌یابان، فضایی امن، آرام و دلپذیر باشد.

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