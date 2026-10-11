به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خیرالنساء امیری روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت روز ملی کودک، تور گردشگری دو روزه ویژه کودکان با هدف آشنایی نسل آینده با ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری چابهار و تقویت شناخت آنان از جاذبه‌های ارزشمند منطقه مکران برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار افزود: این برنامه با همکاری شرکت ساحل‌گشت، اداره میراث‌فرهنگی و منطقه آزاد چابهار، فرصتی فراهم کرد تا کودکان در قالب تجربه‌ای آموزشی و گردشگری، با جاذبه‌های منطقه آشنا شوند و جلوه‌های متنوع طبیعت و فرهنگ بومی را از نزدیک لمس کنند.

او با اشاره به اینکه در این برنامه بیش از ۴۰ نفر از کودکان شرکت کردند ادامه داد: آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری، تقویت حس تعلق به سرزمین، شناخت ارزش‌های میراث فرهنگی و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌ زیست، از اهداف این برنامه بود؛ رویکردی که در کنار ایجاد تجربه‌ای خاطره‌انگیز برای کودکان، می‌تواند زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر در قبال سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی کشور باشد.

به گفته امیری، توسعه گردشگری کودک، افزون بر ایجاد فرصت‌های یادگیری و نشاط، بستری برای آشنایی نسل آینده با هویت فرهنگی و ظرفیت‌های مقصد گردشگری چابهار فراهم می‌کند؛ نسلی که می‌تواند در آینده، با شناخت عمیق‌تر از داشته‌های سرزمین خود، در معرفی جاذبه‌های گردشگری و صیانت از میراث ارزشمند مکران نقش‌آفرین باشد.

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