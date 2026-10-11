به گزارش خبرنگار میراث آریا، جعفر سلیمانی، روز یکشنبه، ۱۹ مهرماه در سومین نشست میز تخصصی هم اندیشی تشکل‌های گردشگری البرز که به میزبانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت تشکل‌ها و افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های فعال در حوزه‌های مرتبط اظهار کرد: تشکل‌هایی که در زمینه‌های نزدیک به یکدیگر فعالیت می‌کنند، ظرفیت قابل توجهی برای هم‌افزایی دارند و می‌توانند با هماهنگی بیشتر، خدمات خود را به شکل مؤثرتری ارائه دهند. استفاده از این ظرفیت، علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری، زمینه‌ساز اتخاذ تصمیم‌های منسجم‌تر و دستیابی به نتایج مطلوب‌تر خواهد بود.

رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز افزود: اگر واقعا اراده بر این است که امور به مردم واگذار شود و دولت به سمت کوچک‌تر شدن حرکت کند، مسیر تحقق این هدف از تشکل‌گرایی می‌گذرد. نمی‌توان از واگذاری امور سخن گفت، اما در عمل همچنان همه اختیارات را در ساختارهای دولتی و حاکمیتی متمرکز نگه داشت. واگذاری مسئولیت‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که با انتقال اختیارات و به رسمیت شناختن توان کارشناسی و اجرایی تشکل‌ها همراه باشد.

او با اشاره به تجربه فعالیت تشکل‌های بخش تولید ادامه داد: ما همواره تلاش کرده‌ایم در کنار نهادهای مسئول باشیم و در حوزه تولید، حل مشکلات و مواجهه با بحران‌ها نقش مؤثری ایفا کنیم. تشکل‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و آگاهی از مسائل میدانی، می‌توانند مشورت‌های تخصصی و کاربردی در اختیار مدیران قرار دهند و به اتخاذ تصمیم‌هایی دقیق‌تر و متناسب با واقعیت‌های موجود کمک کنند.

این مسئول توضیح داد: بهره‌گیری از نظرات انجمن‌ها و تشکل‌ها نباید به زمان بروز بحران محدود شود، بلکه لازم است این ظرفیت در فرآیند تصمیم‌سازی نیز مورد توجه قرار گیرد. هر اندازه ارتباط میان مدیران و تشکل‌های تخصصی بیشتر باشد، امکان شناسایی مسائل پیش از تبدیل‌شدن به بحران و یافتن راهکارهای مؤثرتر افزایش می‌یابد.

سلیمانی با تأکید بر نقش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در رونق گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که فعالان این حوزه با آن مواجه‌اند، نبود هماهنگی کافی در تصمیم‌گیری‌هاست. هنگامی که مدیران ارشد و دستگاه‌های مسئول تعامل مناسبی با یکدیگر داشته باشند، تصمیم‌ها با انسجام بیشتری اتخاذ می‌شود و فعالان نیز با ابهام و سردرگمی کمتری روبه‌رو خواهند شد.

این مسئول با بیان اینکه برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری می‌تواند بخشی از ظرفیت گردشگری استان را فعال کند، افزود: جاذبه گردشگری به طبیعت‌گردی محدود نیست. برنامه‌های فرهنگی، اجراهای موسیقی و رویدادهای هنری نیز می‌توانند در جذب مخاطب، رونق فضاهای تفریحی و ایجاد تجربه‌های متنوع برای خانواده‌ها نقش داشته باشند. بنابراین، اگر به دنبال توسعه گردشگری هستیم، باید مجموعه این ظرفیت‌ها را در کنار یکدیگر ببینیم.

رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز با اشاره به تجربه برگزاری کنسرت‌های شبانه در باغ عقیق گفت: در مقطعی، در این مجموعه برنامه‌های موسیقی برگزار می‌شد و خانواده‌ها در فضایی مناسب، در کنار یکدیگر از اجرای موسیقی و حضور در محیطی جمعی لذت می‌بردند. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که فضاهای گردشگری و تفریحی، در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی مناسب، می‌توانند در کنار کارکرد اقتصادی، به ارتقای نشاط اجتماعی نیز کمک کنند.

او ابراز کرد: اگر هدف این است که مردم بخشی از فشارهای روزمره را پشت سر بگذارند و فرصت بیشتری برای آرامش، تفریح و حضور در فعالیت‌های جمعی داشته باشند، باید برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی کرد. نمی‌توان از ضرورت نشاط اجتماعی سخن گفت، اما در عمل زمینه فعالیت مجموعه‌هایی را که می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرین باشند، بدون هماهنگی و ضوابط روشن محدود کرد.

سلیمانی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف فعالان حوزه رویدادهای فرهنگی و هنری اظهار کرد: باید مشخص باشد که مجموعه‌های متقاضی برگزاری برنامه‌ها بر اساس چه ضوابطی می‌توانند فعالیت کنند. اگر امکان برگزاری رویداد برای مجموعه‌ای فراهم است، لازم است شرایط و معیارهای تصمیم‌گیری برای سایر مجموعه‌های واجد شرایط نیز روشن باشد. وجود رویه‌های شفاف و هماهنگ می‌تواند از شکل‌گیری ابهام جلوگیری کند و زمینه فعالیت قانونمند را برای فعالان این حوزه فراهم آورد.

او افزود: هنرمندان و گروه‌های موسیقی نیز برای تداوم فعالیت خود به فرصت‌های درآمدزایی نیاز دارند. زمانی که امکان اجرای برنامه و کسب درآمد فراهم باشد، انگیزه هنرمندان برای ادامه فعالیت افزایش پیدا می‌کند و هنر نیز فرصت بیشتری برای رشد و توسعه خواهد داشت. از این منظر، برگزاری رویدادهای هنری می‌تواند بخشی از زنجیره اشتغال و اقتصاد هنر باشد.

رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز در پایان تأکید کرد: اگر به دنبال توسعه گردشگری، رونق اقتصاد هنر و افزایش نشاط اجتماعی هستیم، باید از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی استفاده کنیم، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را افزایش دهیم و شرایط فعالیت را برای مجموعه‌های واجد صلاحیت شفاف سازیم. تحقق این اهداف مستلزم آن است که واگذاری امور به مردم از سطح شعار فراتر برود و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی نیز نمود پیدا کند.

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