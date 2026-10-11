به گزارش خبرنگار میراث آریا، کودکان شهر درگهان در برنامه فرهنگی «قشم، خانه کودک‌های ما» با مشارکت در فعالیت‌های کتاب‌خوانی، نقاشی و خلق یک اثر هنری جمعی، نقشه جزیره قشم را با استفاده از تکه‌پارچه‌های رنگی تکمیل کردند؛ اقدامی که با هدف فراهم کردن فضایی برای مشارکت خلاقانه کودکان و پیوند دادن فعالیت‌های فرهنگی با هویت بومی جزیره انجام شد.

این برنامه هم‌زمان با روز جهانی کودک و هفته ملی کودک در شهر درگهان برگزار شد و فرصتی برای حضور کودکان در یک فعالیت گروهی فراهم کرد؛ فعالیتی که در آن، تکه‌پارچه‌های رنگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا تصویری از جزیره قشم شکل بگیرد و حاصل مشارکت کودکان در قالب یک اثر هنری به نمایش گذاشته شود.

ابراهیم رستم گورانی، مدیر امور درگهان و طولا منطقه آزاد قشم، با تبریک روز جهانی کودک و هفته ملی کودک، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی ویژه کودکان تأکید کرد.

او با اشاره به اجرای برنامه «قشم، خانه کودک‌های ما» در شهر درگهان اظهار کرد: در این برنامه، کودکان در فعالیت‌های متنوعی از جمله کتاب‌خوانی و نقاشی حضور داشتند و با مشارکت در تکمیل نقشه جزیره قشم به کمک تکه‌پارچه‌های رنگی، یک اثر هنری مشترک خلق کردند.

مدیر امور درگهان و طولا منطقه آزاد قشم افزود: نقشه جزیره قشم که با مشارکت کودکان تکمیل شده است، قرار است در مکانی مناسب در شهر درگهان نصب شود تا این اثر در معرض دید شهروندان قرار گیرد.

گورانی همچنین ابراز امیدواری کرد: با مساعدتر شدن شرایط آب‌وهوایی، زمینه برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای بیشتری برای کودکان در ماه‌های آینده فراهم شود و ظرفیت‌های موجود در شهر درگهان برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با این گروه سنی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه حضور فعال‌تر کودکان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری را فراهم کند و فرصتی برای تجربه کار گروهی، بروز خلاقیت و آشنایی بیشتر آنان با محیط زندگی و هویت جغرافیایی محل سکونتشان باشد و در این میان، استفاده از عناصر ساده و در دسترس، مانند تکه‌پارچه‌های رنگی، امکان مشارکت کودکان با سلیقه‌ها و توانایی‌های متفاوت را در خلق یک اثر مشترک فراهم می‌کند.

نصب نقشه تکمیل‌شده جزیره قشم در یکی از فضاهای شهری درگهان نیز می‌تواند این تجربه جمعی را از یک برنامه مناسبتی فراتر ببرد و به یادگاری ماندگار از مشارکت کودکان در زندگی فرهنگی شهر تبدیل کند؛ اثری که در کنار جنبه هنری خود، یادآور اهمیت فراهم کردن فرصت‌هایی برای دیده شدن دیدگاه‌ها، خلاقیت‌ها و توانمندی‌های نسل آینده است

روز جهانی کودک و هفته ملی کودک هر سال فرصتی برای توجه بیشتر به نیازها، حقوق، استعدادها و نقش کودکان در جامعه فراهم می‌کند. برگزاری برنامه‌های فرهنگی متناسب با این مناسبت‌ها، زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که به فعالیت‌هایی مستمر و قابل دسترس برای کودکان تبدیل شود و امکان مشارکت آنان در فضاهای عمومی و اجتماعی را افزایش دهد.

برنامه «قشم، خانه کودک‌های ما» در درگهان، با ترکیب کتاب‌خوانی، نقاشی و خلق اثر هنری گروهی، نمونه‌ای از تلاش برای پیوند دادن فعالیت‌های فرهنگی با مشارکت کودکان است؛ رویکردی که تداوم آن می‌تواند به تقویت نشاط اجتماعی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی محلی و افزایش توجه به جایگاه کودکان در برنامه‌ریزی‌های شهری کمک کند.

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