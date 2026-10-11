به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در آیین افتتاح دومین نمایشگاه بین‌المللی اکسپو شیراز ۲۰۲۶، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان فارس در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، تجارت، صنعت، کشاورزی، فناوری و دانش، این استان را تصویری جامع از توانمندی‌های ایران توصیف کرد و گفت: فارس نه ۷ درصد و نه ۳۰ درصد، بلکه ایرانِ جانِ ماست. اگر تصمیم دارید ایران را یکجا ببینید، فارس را دقیقا نظاره کنید.

صالحی‌امیری در این مراسم که با حضور مهمانان خارجی و مسئولان استانی برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به حاضران و ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری، با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: اگر امروز احساس امنیت، عزت و شرافت می‌کنیم، مدیون خون شهدایی هستیم که جان خود را فدا کردند تا یک ملت پایدار و با شرافت زیست کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به مقاومت مردم استان فارس در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، یاد و خاطره ۲۷۳ شهید این دیار را گرامی داشت و با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام و پایداری ملی گفت: با مقاومت در برابر دشمنان و حاکمان کاخ سفید و تل‌آویو، از این پیچ سخت عبور خواهیم کرد و با مردم فارس در شیراز و شهرستان‌های این استان، جشن پیروزی را برگزار خواهیم کرد.

او با تاکید بر باور خود به حقانیت ملت ایران افزود: آیندگان خواهند دید که این ملت با مقاومت، دشمنان را مأیوس خواهد کرد.

فارس؛ تلاقی میراث تمدنی، ظرفیت اقتصادی و سرمایه انسانی ایران

صالحی‌امیری در ادامه، با تشریح ابعاد متنوع ظرفیت‌های استان فارس، این استان را یکی از کانون‌های برجسته تمدنی و اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: فارس قطب میراث تمدن، گردشگری، صنایع‌دستی، تجارت و بازرگانی، صنعت، مشاهیر بزرگ ایران‌زمین، حرم اهل‌بیت، کشاورزی، فناوری، برق و الکترونیک، دانش‌بنیان، فرهنگ و هنر، علم و دانشگاه، پزشکی و گردشگری سلامت و گل محمدی است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر جایگاه سرمایه انسانی در توسعه پایدار استان تصریح کرد: بزرگ‌ترین سرمایه فارس، نیروی انسانی کارآمد، مدیران لایق، جوانان خلاق و زنان هنرمند است. هر آنچه ایران زیبا در دل خود دارد، زیبایی‌های آن در جغرافیای فارس تجمیع شده است.

او با اشاره به پیوند ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی با فرصت‌های اقتصادی، بر ضرورت تبدیل داشته‌های ملی و منطقه‌ای به ارزش افزوده، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زمینه‌های پایدار اشتغال تاکید کرد.

تضمین اقتصاد کشور در صادرات و ارزآوری است

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود، تولید باکیفیت، تجاری‌سازی محصولات، توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل فرایند صادرات را از الزامات تقویت اقتصاد کشور برشمرد و گفت: اگر قرار است راه نجات اقتصاد کشور را دنبال کنیم، باید از تولید باکیفیت، تجاری‌سازی تولیدات، صادرات و تسهیل مسیر صادرات و ارزآوری صحبت کنیم. تضمین اقتصاد کشور در صادرات و ارزآوری است.

پاسخ صالحی‌امیری به روایت آمریکایی از تمدن ایران؛ شما صلاحیت ورود به حوزه تمدنی ندارید

وزیر میراث‌فرهنگی در واکنش به اظهارات وزیر امورخارجه آمریکا درباره تمدن ایران، با اشاره به پیشینه تاریخی و استمرار تمدنی ایران گفت: از زبان شما به حاکمان بی‌خرد کاخ سفید عرض می‌کنم اگر قرار است از تمدن سخن گفته شود، بهتر است شما خاموش باشید و ما ایرانیان سخن بگوییم. درختان چنار ما در موزه سعدآباد بیش از سیصد سال عمر دارند؛ این درختان طول عمرشان بیشتر از طول عمر حاکمیت آمریکاست.

او در ادامه با تاکید بر تمایز میان تاریخ سیاسی کشورها و پیشینه تمدنی ملت‌ها تصریح کرد: شما صلاحیت ورود به حوزه تمدنی ندارید.

صالحی‌امیری با اشاره به آنچه جنگ تمدنی خواند، افزود: در جنگ نظامی که شکست خوردند، وارد حوزه تمدنی شدند و جنگ تمدنی را رسما از یونان کلید زدند. ما در این جنگ حتما پیروز خواهیم شد، چرا که تمدن ایران بی‌نهایت است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر گستره جغرافیایی و تاریخی آثار تمدن ایرانی اظهار کرد: در هر نقطه از ایران که نام ببریم، نشانه‌ای از تمدن ایرانی وجود دارد.

او با اشاره به جایگاه آثار تاریخی استان فارس و دیگر محوطه‌های شاخص کشور گفت: تمدن ساسانی از فیروزآباد آغاز می‌شود و تنها در شهر فیروزآباد ۱۱۹ اثر ثبت ملی داریم. از کازرون، داراب و بیشاپور تا ملایر، نهاوند، بیستون، آناهیتا، بابل و طاق کسری، همگی نمادهای تمدن ایران هستند.

صالحی‌امیری با طرح این پرسش که شما به دنیا اعلام کنید تمدنتان کجاست؟ بر ضرورت توجه به شواهد تاریخی، آثار ملموس و میراث به‌جامانده از ادوار مختلف تاریخ ایران در بازنمایی جایگاه تمدنی کشور تأکید کرد.

انسجام ملی؛ شرط عبور از شرایط دشوار

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش پایانی سخنان خود، انسجام ملی را یکی از مهم‌ترین الزامات عبور کشور از شرایط دشوار دانست و گفت: ما از این پیچ سخت عبور می‌کنیم، اما لازمه عبور از این پیچ سخت، اولین و مهم‌ترین الزامش انسجام است. انسجام یعنی همه در کنار هم قرار بگیرند برای تعالی ایران، برای توسعه ایران و برای مقاومت در برابر دشمنان ملت. هر کسی که در طبل شکاف می‌کوبد، آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کند.

او با اشاره به حضور و همراهی مسئولان، فعالان اقتصادی و مهمانان خارجی در این رویداد، فارس را نمادی از ظرفیت همگرایی و هم‌افزایی ملی توصیف کرد و خطاب به مهمانان خارجی گفت: ما قدر شما را می‌دانیم. کسانی که در سختی‌ها در کنار ملت ایران ماندند را همیشه یاد خواهیم کرد و کسانی که با دشمنان ملت ایران همدلی و همراهی کردند را از یاد نخواهیم برد.

صالحی‌امیری در پایان، از مدیران استان و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد به شکل‌گیری تفاهم‌ها و قراردادهای همکاری با مهمانان خارجی بینجامد.

افتتاح نمایشگاه و بازدید از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین دومین نمایشگاه بین‌المللی اکسپو شیراز ۲۰۲۶ را افتتاح کرد و در جریان بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه، به‌ویژه سالن‌های گردشگری و صنایع‌دستی، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، محصولات و توانمندی‌های عرضه‌شده قرار گرفت.

صالحی‌امیری در این بازدید با هنرمندان، فعالان صنایع‌دستی و دیگر غرفه‌داران گفت‌وگو کرد و ضمن آشنایی با آثار و محصولات ارائه‌شده، ظرفیت‌های موجود برای معرفی گسترده‌تر تولیدات ایرانی، توسعه تعاملات حرفه‌ای و بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری و گردشگری این رویداد را مورد توجه قرار داد.

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