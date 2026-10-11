۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶

فرماندار داورزن:

جشنواره فرهنگی، هنری و گردشگری فلفل بیزه در شهرستان داورزن برگزار می‌شود /جشنواره فلفل بیزه گامی مؤثر در توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار این شهرستان است

جشنواره فرهنگی، هنری و گردشگری فلفل بیزه در شهرستان داورزن برگزار می‌شود /جشنواره فلفل بیزه گامی مؤثر در توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار این شهرستان است

فرماندار شهرستان داورزن، از برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی، هنری و گردشگری فلفل بیزه خبر داد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و فرهنگی شهرستان است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن قربانی، امروز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی، هنری و گردشگری فلفل بیزه اظهار کرد: روستاهای شهرستان داورزن از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند که با برنامه‌ریزی مناسب و معرفی جاذبه‌های بومی می‌توانند به مقاصد گردشگری تبدیل شوند و زمینه آشنایی گردشگران با فرهنگ، آداب‌ورسوم و توانمندی‌های منطقه را فراهم کنند.

فرماندار شهرستان داورزن تصریح کرد: این رویداد  که چهارشنبه ۲۲ مهر ماه جاری در روستای بیزه برگزار می‌شود شامل برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری است که از ساعت ۱۴:۳۰، در سالن ورزشی امام علی(ع) روستای بیزه شهرستان داورزن برگزار و پذیرای مهمانان و علاقه‌مندان خواهد بود.

فرماندار داورزن همچنین احیای بناها و ظرفیت‌های بومی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و برگزاری رویدادهای محلی را از راهکارهای مهم رونق اقتصادی روستاها و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد.

 او تأکید کرد: باید با برنامه‌ریزی هدفمند، محصولات بومی، ظرفیت‌های کشاورزی، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگ غنی روستاها را در قالب یک بسته جذاب گردشگری معرفی کنیم تا گردشگران با انگیزه‌ای مشخص، روستاهای شهرستان داورزن را به‌عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنند.

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کد خبر 1405071902125
محمدعلی علی نژاد
دبیر محمد آوخ

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