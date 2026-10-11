برگزاری سومین جشنواره گردشگری پیاز در روستای جیلان شاهرود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: سومین جشنواره گردشگری پیاز جیلان با هدف تقویت شور و نشاط اجتماعی، احیای سنت‌ها و معرفی شایسته توانمندی‌های بی‌نظیر مردم این منطقه، با استقبال کم‌نظیر گردشگران، علاقه‌مندان و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: روستای زیبای جیلان که در فاصله ۷۵ کیلومتری شمال شرقی شاهرود واقع شده است، از ظرفیت‌های کشاورزی سرشاری برخوردار است و محصول پیاز این منطقه، بهانه‌ای ارزشمند برای برگزاری این گردهمایی بزرگ فرهنگی و اقتصادی شده است تا ضمن معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، زمینه رونق گردشگری منطقه فراهم شود.

او با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد بیان کرد: در حاشیه برگزاری این جشنواره، نمایشگاه صنایع‌دستی و خوراکی‌های محلی روستای جیلان برپا شد که فرصتی مغتنم برای عرضه توانمندی‌های بومی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و معرفی ذائقه اصیل منطقه به گردشگران بود.

رضویان تصریح کرد: اجرای برنامه‌های آیینی، موسیقی محلی و عرضه مستقیم محصولات ارگانیک کشاورزی و لبنیات محلی، از دیگر بخش‌های جذاب این رویداد بود که با هنرمندی گروه‌های بومی، جلوه‌ای از فرهنگ غنی و سنت‌های اصیل این روستا را به تصویر کشید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی نقش بسیار مؤثری در معرفی پتانسیل‌های گردشگری، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، رونق اقتصادی مناطق روستایی و ایجاد همدلی میان اهالی و گردشگران ایفا می‌کند و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شاهرود با تمام توان از تداوم این مسیر برای شناساندن هرچه بیشتر ظرفیت‌های بکر روستایی حمایت خواهد کرد.

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