به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب اظهار کرد: میزهای تخصصی صنایع‌دستی فرصتی برای گردهمایی فعالان هر رشته، تبادل تجربه و شناسایی موضوعات مرتبط با تولید و فعالیت حرفه‌ای هنرمندان است و می‌تواند به تقویت جایگاه رشته‌های مختلف در ساختار صنایع‌دستی استان کمک کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: هنرهای چوبی به‌عنوان یکی از حوزه‌های صنایع‌دستی، از ظرفیت‌های متنوعی در زمینه خلاقیت، تولید محصولات هنری و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای برخوردار است که شناسایی و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها، نیازمند ارتباط مستمر میان هنرمندان و پیگیری تخصصی مسائل این حوزه است.

او عنوان کرد: برگزاری این نشست، گامی در مسیر ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بیشتر هنرمندان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با رشته خود و فراهم‌سازی زمینه سازمان‌دهی فعالیت‌های حرفه‌ای آنان به شمار می‌رود.

رمجی تصریح کرد: توسعه میزهای تخصصی برای رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، امکان بررسی دقیق‌تر ظرفیت‌ها و مسائل هر حوزه را فراهم می‌کند و با حضور نمایندگان هنرمندان، زمینه پیگیری منسجم‌تر موضوعات و تقویت ارتباط میان جامعه هنری و مجموعه‌های تخصصی ایجاد خواهد شد.

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