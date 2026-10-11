۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۹

راه‌اندازی سامانه هوشمند شناسایی و توقیف خودروهای دارای سرعت بحرانی

راه‌اندازی سامانه هوشمند شناسایی و توقیف خودروهای دارای سرعت بحرانی

رئیس پلیس راه راهور فراجا از راه‌اندازی سامانه هوشمند «اعلان مدیریت سرعت» برای شناسایی و توقف سریع رانندگان متخلف با سرعت بحرانی خبر داد و گفت:‌ این سامانه‌ تخلفات ثبت‌شده دوربین‌های ثابت را به صورت برخط به نزدیکترین تیم گشتی و پاسگاه پلیس راه ارسال می‌کند تا مأموران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای متوقف کردن وسیله نقلیه متخلف اقدام کنند.

به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر پیامدهای مرگبار سرعت‌های بحرانی، اظهار کرد: سرعت غیرمجاز در سطوح بحرانی، صرفاً یک تخلف ساده رانندگی نیست؛ چراکه با افزایش شدید سرعت، میدان دید مؤثر راننده محدودتر و فرصت تصمیم‌گیری و واکنش مناسب به‌شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی برخورداری خودرو از تجهیزات ایمنی پیشرفته، از جمله کیسه هوا، نیز نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ جان سرنشینان باشد. 

او افزود: با هدف پیشگیری از تصادفات ناشی از سرعت‌های بحرانی و حفاظت از جان رانندگان، سرنشینان و سایر هموطنانی که در محورهای مواصلاتی تردد می‌کنند، سامانه «اعلان مدیریت سرعت» طراحی و عملیاتی شده است. در این سامانه، به‌محض عبور خودرویی با سرعت بحرانی از مقابل دوربین‌های هوشمند ثابت ثبت تخلفات رانندگی، تصویر خودرو، مشخصات وسیله نقلیه و سرعت ثبت‌شده به‌صورت برخط برای نزدیک‌ترین تیم گشتی پلیس راه مجهز به دست‌افزار و همچنین پاسگاه پلیس راه مربوطه ارسال می‌شود. 

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: مأموران پس از دریافت اطلاعات، امکان اقدام سریع برای شناسایی و متوقف کردن خودروی متخلف، توقیف و اعمال قانون آن مطابق مقررات را خواهند داشت. هدف از این فرایند، جلوگیری از ادامه رانندگی پرخطر و پیشگیری از وقوع تخلفات بعدی و حوادث احتمالی است. 

سرهنگ محبی با اشاره به قابلیت‌های فنی این سامانه گفت: توانایی سامانه صرفاً به ثبت سرعت‌های بحرانی محدود نیست، بلکه امکان شناسایی و رصد خودروهای دارای پلاک مخدوش یا سرقتی، خودروهای دارای دستور قضایی و وسایل نقلیه‌ای را که پلاک خود را نصب نکرده‌اند نیز فراهم می‌کند. 

او با بیان اینکه اطلاعات سامانه به مدیریت هدفمندتر عملیات گشت‌های پلیس راه کمک می‌کند، افزود: این سامانه می‌تواند با تحلیل اطلاعات مسیر، زمان رسیدن وسیله نقلیه به نخستین تیم گشتی، گشت‌های بعدی مستقر در طول مسیر و پاسگاه پلیس راه را مشخص کند؛ قابلیتی که امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مداخله مأموران و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را فراهم می‌سازد. 

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به روند توسعه این سامانه تصریح کرد: اکنون، محورهای تهران- قم، تهران- استان مرکزی، تهران- همدان، آزادراه پل‌زال و بخشی از محورهای استان لرستان به این سامانه مجهز شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است ظرف ۱۰ روز آینده، محورهای مواصلاتی استان‌های سراسر کشور به این سامانه مجهز و عملیاتی شوند. 

سرهنگ محبی با تأکید بر اینکه هدف اصلی پلیس صرفاً اعمال قانون نیست، خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات رانندگی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از حوادث انجام می‌شود. 

پلیس به‌صورت هوشمندانه و شبانه‌روزی رفتارهای پرخطر رانندگان را رصد می‌کند تا از جان شهروندان محافظت شود و رانندگان و خانواده‌های آنان با آرامش و امنیت بیشتری در جاده‌ها تردد کنند. از این رو، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه پرهیز از سرعت‌های بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ جان انسان‌هاست.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071902128
حوریه تقدس نژاد
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha