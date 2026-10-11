به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر پیامدهای مرگبار سرعت‌های بحرانی، اظهار کرد: سرعت غیرمجاز در سطوح بحرانی، صرفاً یک تخلف ساده رانندگی نیست؛ چراکه با افزایش شدید سرعت، میدان دید مؤثر راننده محدودتر و فرصت تصمیم‌گیری و واکنش مناسب به‌شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی برخورداری خودرو از تجهیزات ایمنی پیشرفته، از جمله کیسه هوا، نیز نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ جان سرنشینان باشد.

او افزود: با هدف پیشگیری از تصادفات ناشی از سرعت‌های بحرانی و حفاظت از جان رانندگان، سرنشینان و سایر هموطنانی که در محورهای مواصلاتی تردد می‌کنند، سامانه «اعلان مدیریت سرعت» طراحی و عملیاتی شده است. در این سامانه، به‌محض عبور خودرویی با سرعت بحرانی از مقابل دوربین‌های هوشمند ثابت ثبت تخلفات رانندگی، تصویر خودرو، مشخصات وسیله نقلیه و سرعت ثبت‌شده به‌صورت برخط برای نزدیک‌ترین تیم گشتی پلیس راه مجهز به دست‌افزار و همچنین پاسگاه پلیس راه مربوطه ارسال می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: مأموران پس از دریافت اطلاعات، امکان اقدام سریع برای شناسایی و متوقف کردن خودروی متخلف، توقیف و اعمال قانون آن مطابق مقررات را خواهند داشت. هدف از این فرایند، جلوگیری از ادامه رانندگی پرخطر و پیشگیری از وقوع تخلفات بعدی و حوادث احتمالی است.

سرهنگ محبی با اشاره به قابلیت‌های فنی این سامانه گفت: توانایی سامانه صرفاً به ثبت سرعت‌های بحرانی محدود نیست، بلکه امکان شناسایی و رصد خودروهای دارای پلاک مخدوش یا سرقتی، خودروهای دارای دستور قضایی و وسایل نقلیه‌ای را که پلاک خود را نصب نکرده‌اند نیز فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه اطلاعات سامانه به مدیریت هدفمندتر عملیات گشت‌های پلیس راه کمک می‌کند، افزود: این سامانه می‌تواند با تحلیل اطلاعات مسیر، زمان رسیدن وسیله نقلیه به نخستین تیم گشتی، گشت‌های بعدی مستقر در طول مسیر و پاسگاه پلیس راه را مشخص کند؛ قابلیتی که امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مداخله مأموران و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را فراهم می‌سازد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به روند توسعه این سامانه تصریح کرد: اکنون، محورهای تهران- قم، تهران- استان مرکزی، تهران- همدان، آزادراه پل‌زال و بخشی از محورهای استان لرستان به این سامانه مجهز شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است ظرف ۱۰ روز آینده، محورهای مواصلاتی استان‌های سراسر کشور به این سامانه مجهز و عملیاتی شوند.

سرهنگ محبی با تأکید بر اینکه هدف اصلی پلیس صرفاً اعمال قانون نیست، خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات رانندگی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از حوادث انجام می‌شود.

پلیس به‌صورت هوشمندانه و شبانه‌روزی رفتارهای پرخطر رانندگان را رصد می‌کند تا از جان شهروندان محافظت شود و رانندگان و خانواده‌های آنان با آرامش و امنیت بیشتری در جاده‌ها تردد کنند. از این رو، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه پرهیز از سرعت‌های بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ جان انسان‌هاست.

انتهای پیام/