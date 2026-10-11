https://www.chtn.ir/x4wVM۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴ کد خبر 1405071902130 فیلم مستند از دل خاک تا رنگهای جاودان؛ هنر بومی روستا و عشایر در یک قاب از دل خاک تا رنگهای جاودان؛ هنر بومی روستا و عشایر در یک قاب دریافت 180 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071902130 سید مجتبی طباطبایی زاده دبیر محمد آوخ برچسبها عشایر گردشگری عشایری روز ملی روستا و عشایر پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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