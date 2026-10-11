۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴

از دل خاک تا رنگ‌های جاودان؛ هنر بومی روستا و عشایر در یک قاب

از دل خاک تا رنگ‌های جاودان؛ هنر بومی روستا و عشایر در یک قاب

از دل خاک تا رنگ‌های جاودان؛ هنر بومی روستا و عشایر در یک قاب

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کد خبر 1405071902130
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر محمد آوخ

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