https://www.chtn.ir/x4wVQ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۶ کد خبر 1405071902132 فیلم مستند معرفی آداب و رسوم منطقه سیستان در منطقه گردشگری هامونک کلیپی از معرفی آداب و رسوم منطقه سیستان در منطقه گردشگری هامونک دریافت 190 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071902132 سید مجتبی طباطبایی زاده دبیر محمد آوخ برچسبها آداب و رسوم هامون میراثفرهنگی مراسم سنتی پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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