به گزارش خبرنگار میراث آریا، قدرت‌اله سیف، روز یکشنبه، ۱۹ مهرماه در سومین نشست میز تخصصی هم اندیشی تشکل‌های گردشگری البرز که به میزبانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز برگزار شد، اظهار کرد: گردشگری یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور و استان است که می‌تواند با بهره‌گیری از امکانات موجود، زمینه اشتغال‌زایی، درآمدزایی و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم کند؛ ازاین‌رو، شناسایی ظرفیت‌های مغفول‌مانده و رفع موانع فعالیت این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در پی جنگ افزود: درگیری‌های اخیر بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از صنعت و شهرک‌های صنعتی تا مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خدماتی، تأثیر گذاشته و خسارت‌هایی به فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است. در چنین شرایطی، حفظ اشتغال، تداوم فعالیت کسب‌وکارها و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد.

سیف با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط کشور گفت: نمی‌توان در شرایط بحرانی، بدون توجه به محدودیت‌ها و اقتضائات موجود، با روال عادی امور را پیش برد؛ بلکه لازم است مسائل هر بخش به‌صورت دقیق بررسی و متناسب با شرایط، راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات تدوین شود.

او در ادامه تاکید کرد: استان البرز از ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه گردشگری برخوردار است و لازم است این ظرفیت‌ها با نگاه اقتصادی و با هدف ایجاد اشتغال و افزایش درآمد فعالان این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

این مسئول با بیان اینکه فعالیت‌های گردشگری علاوه بر کارکرد اقتصادی، از ابعاد فرهنگی نیز برخوردارند، گفت: برگزاری جشنواره‌ها، رویدادهای فرهنگی و برنامه‌های تفریحی و گردشگری بر فضای فرهنگی جامعه تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، فعالان این حوزه در کنار مسئولیت اقتصادی خود، باید به مسئولیت‌های فرهنگی مجموعه‌های تحت مدیریتشان نیز توجه داشته باشند.

معاون استاندار البرز با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط در مراکز گردشگری و خدماتی افزود: متولیان این مجموعه‌ها باید نسبت به عملکرد نیروهای خود حساس باشند و در چارچوب قوانین و مقررات، برای رعایت الزامات فرهنگی اقدام کنند. در این زمینه، اقدامات فرهنگی و تبیینی مؤثر نیز باید در کنار اجرای قانون مورد توجه قرار گیرد.

سیف با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان گردشگری تصریح کرد: موضوعاتی از جمله مشکلات مربوط به تأمین سوخت و گازوئیل، آموزش و پاسخ‌گویی واحدهای حراستی در این نشست مطرح شد که برای بررسی و پیگیری آنها برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

او افزود: بخشی از این مشکلات در محدوده اختیارات دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و با هماهنگی قابل پیگیری است، اما برخی موضوعات به تصمیم‌گیری مشترک چند دستگاه نیاز دارد. در چنین مواردی باید شرایط استان و پیامدهای احتمالی تصمیم‌ها به‌دقت بررسی شود تا راهکارهای انتخاب‌شده به رفع مشکل منجر شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز از برگزاری جلسات تخصصی برای رسیدگی به این مطالبات خبر داد و گفت: با دعوت از نمایندگان فعالان گردشگری و مسئولان مرتبط در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، موضوعات مطرح‌شده را بررسی خواهیم کرد. در این جلسات، مسائل به‌صورت مستقیم مطرح و راهکارهای اجرایی آنها بررسی خواهد شد.

این مسئول تأکید کرد: هدف این است که مشکلات مطرح‌شده در حد بیان مطالبات باقی نماند، بلکه با مشخص شدن مسئولیت هر دستگاه و انجام هماهنگی‌های لازم، برای رفع موانع موجود اقدام شود. طبیعتا همه مسائل در یک جلسه قابل حل نیست، اما پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت این حوزه کمک کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی در شرایط کنونی اظهار کرد: عبور از مشکلات موجود به همکاری و همراهی همه بخش‌های جامعه نیاز دارد و فعالان اقتصادی و فرهنگی نیز باید متناسب با ظرفیت و مسئولیت خود در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

معاون استاندار البرز افزود: مجموعه‌های گردشگری می‌توانند با اجرای برنامه‌های فرهنگی متناسب با امکانات خود، در تقویت امید اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت نقش داشته باشند. اقدامات فرهنگی لزوماً نباید پرهزینه باشند؛ بلکه هر مجموعه می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های خود، برنامه‌هایی برای تقویت همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی اجرا کند.

سیف در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات فعالان گردشگری، بررسی کارشناسی مشکلات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول از جمله اقداماتی است که برای بهبود شرایط این حوزه دنبال خواهیم کرد تا با استفاده بهتر از ظرفیت‌های استان، زمینه رونق فعالیت‌های گردشگری و تقویت اقتصاد محلی فراهم شود.

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