به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طرح‌های پژوهشی «تحلیل محتوای اسناد حفاظت و توسعه در بافت‌های تاریخی»،«مطالعۀ مراسم، جشن‌ها و آیین‌ها در باغ ایرانی، با محوریت جشن نوروز در باغ‌های دورۀ صفوی»،«تدوین شیوه‌نامۀ استاندارد ثبت مؤلفۀ قدمت در فهرست آثار ملی غیرمنقول ایران» و «جایگاه و کارکرد روش آموزش استاد- شاگردی در نظام فنی مرمت ایران» در پژوهشکدۀ میراث معماری و شهری در حال انجام است.

طرح پژوهشی تحلیل محتوای اسناد حفاظت و توسعه در بافت‌های تاریخی (نمونۀ موردی: بافت تاریخی تهران)، با هدف شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و چالش‌های موجود در اسناد مرتبط با حفاظت و توسعه بافت تاریخی تهران، توسط فاطمه حدادعادل، پژوهشگر گروه شهرها و روستاهای تاریخی و طرح پژوهشی مطالعۀ مراسم، جشن‌ها و آیین‌ها در باغ ایرانی، با محوریت جشن نوروز در باغ‌های دورۀ صفوی، توسط نیره خان‌محمدی، پژوهشگر گروه باغ و منظر فرهنگی پژوهشکدۀ میراث معماری و شهری در حال انجام است.

همچنین طرح پژوهشی تدوین شیوه‌نامۀ استاندارد ثبت مؤلفۀ قدمت در فهرست آثار ملی غیرمنقول ایران، توسط بابک افشار، رئیس و عضو هیئت‌ علمی پژوهشکدۀ میراث معماری و شهری و طرح پژوهشی جایگاه و کارکرد روش آموزش استاد- شاگردی در نظام فنی مرمت ایران، توسط ذات‌الله نیکزاد، مدیر گروه پژوهشی شهرها و روستاهای تاریخی و عضو هیئت‌علمی پژوهشکده، با زمان‌بندی ۱۲ ماهه در این پژوهشکدۀ تعریف شده و در دست انجام است.

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