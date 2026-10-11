به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، «معجم‌البلدان» به عنوان یکی از ماندگارترین آثار یاقوت بن عبدالله حموی، جایگاهی بی‌بدیل در دانش جغرافیای جهان اسلام دارد. ارزش علمی این اثر تنها در گستردگی دامنه جغرافیایی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه شیوه تالیف، دقت در ضبط نام‌ها، توجه به پیشینه تاریخی مکان‌ها و بهره‌گیری از منابع غنی و متنوع، آن را به مرجعی قابل اعتماد برای پژوهشگران تبدیل کرده است.

انتشار مجدد این اثر در پنج جلد، گامی بلند در مسیر احیای میراث مکتوب ایران و جهان اسلام است که پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مشارکت در آن را در امتداد رسالت حفظ میراث، تقویت بنیان‌های پژوهش و فراهم آوردن منابع معتبر برای جامعه علمی، بر خود واجب می‌داند.

ترجمه این اثر به همت والای دانشمند فقید، استاد علینقی منزوی به بار نشست و با کوشش دکتر محمد مرتضایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه، حیاتی تازه یافت .

بر همین اساس، مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه با همکاری مجله فرهنگی و هنری بخارا، آیین رونمایی از این اثر گران‌سنگ را با عنوان «شب معجم‌البلدان» و در قالب هشتصدو چهارمین شب از شب‌های بخارا برگزار خواهد کرد.

این رویداد فرهنگی روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ در سالن خلیج فارس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری میزبان اهالی فرهنگ، پژوهشگران و دوستداران میراث مکتوب خواهد بود.

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