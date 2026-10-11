به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز یکشنبه، ۱۹ مهرماه در سومین نشست میز تخصصی هم اندیشی تشکل‌های گردشگری البرز که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز به میزبانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز برگزار شد، اظهار کرد: بخش خصوصی گردشگری با اتکا به سرمایه خود ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال، تأمین معیشت خانوارها و کمک به درآمدهای عمومی دارد؛ از این رو، رفع موانع فعالیت این بخش باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: برای نمونه، یک هتل پنج‌ستاره در صورت بهره‌برداری کامل می‌تواند صدها فرصت شغلی مستقیم و چند برابر آن اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند. بخش عمده سرمایه چنین طرح‌هایی نیز از محل آورده سرمایه‌گذار تأمین می‌شود؛ بنابراین، حمایت از این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بدون تحمیل تمام هزینه‌ها به دولت، به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند.

این مسئول با اشاره به مشکلات ناشی از تفسیرهای متفاوت از قوانین گفت: در برخی موارد، سرمایه‌گذاران پس از دریافت مجوزهای لازم، به دلیل اختلاف نظر دستگاه‌ها درباره مقررات با موانع اداری مواجه می‌شوند. این اختلاف برداشت‌ها، به‌ویژه در موضوع فعالیت واحدهای گردشگری، تغییر کاربری اراضی و صدور مجوز نمایشگاه‌های صنایع دستی، روند اجرای طرح‌ها را دشوار می‌کند.

او تاکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با بررسی دقیق مستندات قانونی و هماهنگی بیشتر، از ایجاد موانع غیرضروری برای فعالیت‌های مجاز جلوگیری کنند؛ چراکه هدف از اجرای مقررات باید ساماندهی فعالیت‌ها و صیانت از حقوق عمومی باشد، نه ایجاد سردرگمی برای سرمایه‌گذارانی که در مسیر قانونی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با اشاره به مشکلات تأمین زیرساخت در محور کرج ـ چالوس اظهار کرد: محدودیت در تأمین سوخت و دسترسی نداشتن برخی واحدهای گردشگری به زیرساخت‌های مورد نیاز، هزینه فعالیت این مجموعه‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند بر کیفیت خدمات و حفظ اشتغال تأثیر بگذارد.

او گفت: لازم است مشکلات واحدهای دارای مجوز با حضور دستگاه‌های مسئول بررسی شود تا ضمن رعایت محدودیت‌های موجود، برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این واحدها راهکار مشخصی در نظر گرفته شود.

زینالی همچنین با اشاره به مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی در دریافت تسهیلات گفت: برخی متقاضیان پس از طی مراحل طولانی تشکیل پرونده، در مرحله پایانی با درخواست مدارک یا الزامات جدید از سوی بانک‌ها مواجه می‌شوند؛ موضوعی که اثربخشی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده را کاهش می‌دهد.

این مسئول تأکید کرد: شرایط و مدارک مورد نیاز باید از ابتدا به‌صورت شفاف اعلام شود تا متقاضیان پس از صرف زمان و هزینه و طی مراحل اداری، با الزامات پیش‌بینی‌نشده مواجه نشوند.

افزایش ۴۹ پست سازمانی در میراث فرهنگی البرز

زینالی در بخش دیگری از سخنان خود از اضافه شدن ۴۹ پست سازمانی به مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خبر داد و گفت: این افزایش با پیگیری وزیر میراث فرهنگی و حمایت استاندار البرز محقق شده و حدود ۷۵ درصد پست‌های جدید به شهرستان‌ها اختصاص یافته است.

وی افزود: در بررسی ساختار اداری شهرستان‌ها مشخص شد چهارباغ و اشتهارد فاقد نمایندگی میراث فرهنگی هستند که ایجاد دو نمایندگی در این شهرستان‌ها به تأیید معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری رسیده است. همچنین نمایندگی‌های فردیس و نظرآباد به اداره ارتقا یافته‌اند و احکام مربوط به این تغییرات صادر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز ادامه داد: تفویض اختیارات قابل واگذاری به ادارات شهرستانی نیز با هدف تسهیل امور مردم دنبال شده است تا شهروندان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را با مراجعه به ادارات محل سکونتشان دریافت کنند.

این مسئول با اشاره به کمبود فضای اداری در برخی شهرستان‌ها گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز مکان مناسبی برای استقرار اداره میراث فرهنگی در فردیس اختصاص نیافته است. همچنین تأمین اعتبار برای احداث ساختمان‌های اداری در طالقان و اشتهارد و خرید و بازسازی فضای اداری اداره کل در حال پیگیری است.

زینالی در ادامه، حمایت از هنرمندان صنایع دستی را ضروری دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مجموعه‌هایی مانند کاخ سلیمانیه برای عرضه محصولات صنایع دستی می‌تواند به معرفی آثار هنرمندان و تقویت بازار فروش آنها کمک کند.

او در پایان با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در هفت شهرستان استان گفت: تلاش کرده‌ایم اعتبارات تخصیص‌یافته به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در مسیر اجرای پروژه‌ها هزینه شود. حل مشکلات سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری نیز به همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بانکی نیاز دارد.

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